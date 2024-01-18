Yasak sonrası Apple akıllı saatlerine kısıtlama getiriyor | Teknoloji Haberleri

Apple Watch cihazlarında bulunan kandaki oksijen miktarını ölçme özelliği yüzünden telif sorunları yaşayan Apple, bu özelliği akıllı saatlerinden kaldırarak cihazlarını ABD'de satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Apple'ın ABD'de telif hakları nedeniyle satışı yasaklanan Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 akıllı saat modellerini perşembe günü yeniden satışa çıkacak. Her iki model de telif yasağına karşı bazı özellikleri kısıtlanmış olarak piyasaya sunulacak. Kullanıcılar telif sorununa neden olan kandaki oksijen miktarını ölçme özelliğini kullanmak istediklerinde uyarı mesajı ile karşılaşacak.

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Apple aylardır tıbbi cihaz şirketi Masimo ile fikri mülkiyet hakları konusunda anlaşmazlık içerisindeydi. Ekim ayında Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple’ın kandaki oksijeni ölçmeye yönelik sensör teknolojisinin, Masimo’nun sahip olduğu patentleri ihlal ettiğini tespit etti.

Bu teknolojiye sahip akıllı saatler, Aralık ayında kısa süreliğine yasaklanmıştı. Ancak çarşamba günü bir temyiz mahkemesi, yasağın yürürlüğe girmesini engelleyen tedbir kararını kaldırdı. Mahkeme, şu anda temyiz aşamasında olan ITC kararını bozmadı.

SATIŞLARI ETKİLEYEBİLİR

Apple’ın piyasaya sürülen ürünlerden özellikleri kaldırması alışılmadık bir durum. Kandaki oksijen miktarını ölçmek, solunum yolu rahatsızlığı çeken hastalar ve ileri yaştaki kişiler için önemli. Bu özelliğin bulunmaması, cihaz satışlarını olumsuz etkileyebilir.

Bir Apple sözcüsü CNBC’ye "Mahkeme sonuçlanana kadar Apple, karara uymak için adımlar atıyor. Bu adımlar arasında Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2′nin kandaki oksijeni ölçme özelliği olmayan bir sürümünün ABD’de tanıtılması da yer alıyor. Daha önce satın alınan ve kandaki oksijeni ölçme özelliğini içeren Apple Watch modellerinde herhangi kısıtlama söz konusu değil" dedi.

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Apple, 2023 mali yılında kulaklıklar da dahil olmak üzere giyilebilir cihaz satışının 39,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

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