  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Yasak sonrası Apple akıllı saatlerine kısıtlama getiriyor
‹ Önceki Haber Bakan Bolat: 2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü Bakan Bolat: 2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü Sonraki Haber › 'Yeşil sanayi destek programı' anlatıldı 'Yeşil sanayi destek programı' anlatıldı

Yasak sonrası Apple akıllı saatlerine kısıtlama getiriyor

18.01.2024 - 11:15 | Son Güncelleme :
Yasak sonrası Apple akıllı saatlerine kısıtlama getiriyor | Teknoloji Haberleri

Apple Watch cihazlarında bulunan kandaki oksijen miktarını ölçme özelliği yüzünden telif sorunları yaşayan Apple, bu özelliği akıllı saatlerinden kaldırarak cihazlarını ABD'de satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Apple'ın ABD'de telif hakları nedeniyle satışı yasaklanan Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 akıllı saat modellerini perşembe günü yeniden satışa çıkacak. Her iki model de telif yasağına karşı bazı özellikleri kısıtlanmış olarak piyasaya sunulacak. Kullanıcılar telif sorununa neden olan kandaki oksijen miktarını ölçme özelliğini kullanmak istediklerinde uyarı mesajı ile karşılaşacak. 

Haberin Devamı

Apple aylardır tıbbi cihaz şirketi Masimo ile fikri mülkiyet hakları konusunda anlaşmazlık içerisindeydi. Ekim ayında Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple’ın kandaki oksijeni ölçmeye yönelik sensör teknolojisinin, Masimo’nun sahip olduğu patentleri ihlal ettiğini tespit etti.

Bu teknolojiye sahip akıllı saatler, Aralık ayında kısa süreliğine yasaklanmıştı. Ancak çarşamba günü bir temyiz mahkemesi, yasağın yürürlüğe girmesini engelleyen tedbir kararını kaldırdı. Mahkeme, şu anda temyiz aşamasında olan ITC kararını bozmadı.

SATIŞLARI ETKİLEYEBİLİR 

Apple’ın piyasaya sürülen ürünlerden özellikleri kaldırması alışılmadık bir durum. Kandaki oksijen miktarını ölçmek, solunum yolu rahatsızlığı çeken hastalar ve ileri yaştaki kişiler için önemli. Bu özelliğin bulunmaması, cihaz satışlarını olumsuz etkileyebilir.

Bir Apple sözcüsü CNBC’ye "Mahkeme sonuçlanana kadar Apple,  karara uymak için adımlar atıyor. Bu adımlar arasında Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2′nin kandaki oksijeni ölçme özelliği olmayan bir sürümünün ABD’de tanıtılması da yer alıyor. Daha önce satın alınan ve kandaki oksijeni ölçme özelliğini içeren Apple Watch modellerinde herhangi kısıtlama söz konusu değil" dedi. 

Haberin Devamı

Apple, 2023 mali yılında kulaklıklar da dahil olmak üzere giyilebilir cihaz satışının 39,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.070 Değişim: 0,57% Hacim : 42.217 Mio.TL Son veri saati : 13:17
Düşük 8.058 18.01.2024 Yüksek 8.117
Açılış: 8.104
30,1466 Değişim: 0,05%
Düşük 30,0435 18.01.2024 Yüksek 30,1883
Açılış: 30,1301
32,9192 Değişim: 0,31%
Düşük 32,7617 18.01.2024 Yüksek 32,9856
Açılış: 32,8177
1.949,92 Değişim: 0,33%
Düşük 1.939,87 18.01.2024 Yüksek 1.952,16
Açılış: 1.943,41
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.