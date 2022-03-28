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WhatsApp'ta yeni özellik

28.03.2022 - 16:14
WhatsApp'ta yeni özellik | Teknoloji Haberleri

WhatsApp yeni özelliğini duyurdu ve dosya limitini 2 GB’a çıkaran bir güncellemeyi test etmeye başladı.

Günümüzde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp dosya boyutuyla ilgili değişikliğe gittiğini duyurdu.

Meta'ya ait haberleşme uygulaması WhatsApp, kullanıcıların büyük boyutlu dosyaları paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı.

WABetaInfo tarafından yapılan paylaşıma göre WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni iyileştirme ile iOS kullanıcıları 2 GB’a kadar dosya paylaşımı yapabilecek.

WhatsApp kullanıcıları şu anda en fazla 100 MB boyutunda paylaşım yapabiliyor.

ARJANTİN'DE TEST EDİLİYOR

Android için 2.22.8.5, 2.22.8.6 ve 2.22.8.7 sürümlerinde, iOS için ise 22.7.0.76 sürümünde test edilmeye başlayan özellik şu anlık yalnızca Arjantin’deki bazı beta kullanıcıları tarafından test edilebilecek.

Testlerin olumlu sonuçlanmasıyla ülke sayısının artacağı da ifade ediliyor.

TEPKİ VERME ÖZELLİĞİNİ DUYURMUŞTU

WhatsApp geçtiğimiz günlerde mesajlara tepki verme özelliğini beta sürümünde kullanıma açmış ve anketler üzerinde çalışmalarda bulunduğunu duyurmuştu.


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