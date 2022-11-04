WhatsApp yöneticilerin yetkisini arttırdı | Teknoloji Haberleri

Eski adıyla Facebook yeni adıyla Meta’nın çatısı altında yer alan haberleşme ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkânı tanıyan ‘Topluluklar’ özelliğini devreye aldı.

Buna göre, okul, aile veya iş grubundaki yöneticiler, üyelerine gönderilen duyuru mesajlarını belirlemenin ötesinde Topluluklar’a dahil edilecek gruplara ve kullanıcılara da karar verme yetkisine sahip olacak. Yeni gelen özellikler kapsamında, tüm kullanıcılar çevrimiçi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkânı elde edecek. Örneğin, bir apartman yöneticisi tarafından oluşturulan Topluluk’a sadece yönetici mesaj atabilecek. Apartman sakinleri yöneticinin mesajına karşılık veremeyecek ve bir tartışma içerisine giremeyecek.

SADECE YETKİLİLER GÖREBİLECEK

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Bir Topluluk’a katılan kullanıcılar, mevcut grupları arasında kolayca geçiş yapabilecek ve yöneticiler tarafından Topluluk’taki kullanıcılara gönderilen duyuruları okuyabilecek. Yine Topluluk içerisinden birisi gruptan ayrılınca sadece yöneticiler görebilecek. Daha geniş kitleleri bir araya getirmeyi hedefleyen WhatsApp, 32 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya ve bin 24 kullanıcıya kadar grup oluşturmaya imkân tanıyacak.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ ENGELLEME

WhatsApp’a gelen yeni güncellemeyle beraber artık konuşmaların ve fotoğrafların ekran görüntüsü alınamayacak. Başta Beta sürümünü kullanan kullanıcılarla paylaşılan bu özelliğin artık tüm dünyada kullanılmaya başlandığı kaydedildi. Farklı uygulamalar kullanılarak ekran görüntüsü kaydedilmeye çalışıldığında kaydedilen görüntü veya video tamamen siyah olarak kaydedilecek. WhatsApp’a çevrimiçi görünürlüğü tamamen gizleme özelliği de getirildi. Kullanıcılar isterlerse son görülme ve mavi tik okunurluğu ile beraber çevrimiçi görünürlüğünü de kapatabilecek. Ancak bu özelliklerini kapatan kullanıcılar karşı tarafında çevrimiçi görünürlüğünü göremeyecek.

Etiketler