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Uçan otomobilin fiyatı belli oldu! İlk otomobil 2025'te üretilecek...

04.03.2024 - 14:09 | Son Güncelleme :
Uçan otomobilin fiyatı belli oldu! İlk otomobil 2025'te üretilecek... | Teknoloji Haberleri

Tesla tarafından desteklenen ABD'li teknoloji şirketi Alef Aeronautics'in piyasaya süreceği uçan otomobilin fiyatı 300 bin dolar olarak açıklandı. Bugüne kadar 2850 adet ön sipariş alan otomobilin ilki 2025'in sonunda üretilecek.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'li teknoloji şirketi Alef Aeronautics, uçak otomobili piyasaya sürmek için gün sayıyor. CNBC'deki habere göre Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla tarafından da desteklenen Alef Aeronautics'in yeni piyasaya süreceği uçan otomobil Model A'nın fiyatı belli oldu. Otomobil ABD'de 300 bin dolar fiyatla satışa çıkacak.

Şirkek Model A'nın şu ana kadar 2850 adet ön sipariş aldığını duyurdu. Ön sipariş için firmanın internet sitesine 150 dolarlık bir depozito yatırmak yeterli. Aracın ne zaman üretileceği de netleşti. Alef’in CEO’su Jim Dukhovny "Bir aksilik olmazsa ilk otomobil 2025 sonunda üretilecek" dedi.

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ALEF MODEL A NASIL ÇALIŞIYOR?

Model A sadece 350 kilo ağırlığında çok hafif bir otomobil. Hafif malzemeden üretilen gövdesi hava geçişini kolaylaştırmak amacıyla delikli bir yapıya sahip. 2 kişilik Model A, yolda giderlen saatte sadece 56 kilometre hız yaparken havada saatte 177 kilometre hıza ulaşabiliyor. Araç yolda giderken tekerlerin hareket etmesi için minik elektrikli motorlara sahip. Gövdenin içinde de otomobilin havalanması için 8 adet pervane bulunuyor. Otomobil havalanınca yan dönüyor ve aracın ön ve arkası kanatlar haline geliyor. Kokpit de kendi içinde dönerek sürücü havalanınca da ileri doğru bakıyor.

Alef ayrıca Model A'nın daha ucuz ve dört kişilik bir sedan versiyonu olan Model Z üzerinde de çalışıyor. Model Z, 35 bin dolar fiyatla 2035 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

İLK UÇAN OTOMOBİL 

CEO Jim Dukhovny, Alef Model A'yı tarihteki ilk uçan otomobil olarak adlandırıyor. Dukhovny, diğer üreticilerin modellerinin drona benzediğini, kendi araçlarının otomobil gibi göründüğünü dile getiriyor. Dukhovny "Bugün itibariyle, ön siparişlerimiz 2.850′den biraz daha fazla. Bu da onu Boeing, Airbus, Joby Aviation ve eVTOL’lerin (elektrikli dikey kalkış ve iniş araçlarının) çoğundan daha fazla hatta tarihin en çok satan aracı yapıyor" dedi.

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Alef, uçan arabaları gerçeğe dönüştürmeye çalışan birkaç girişimden biri. Diğerleri arasında Almanya merkezli hava taksi girişimi Lilium ve Çinli Joby Aviation şirketi yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Güney Koreli telekom şirketi SKTelecom, CNBC’ye 2025 yılında Joby Aviation ile ortaklaşa bir uçan taksi hizmeti başlatmayı planladığını söylemişti.


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