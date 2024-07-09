Türkiye'nin başarısı uzaya taşındı | Teknoloji Haberleri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısını bir üst lig olan uzay sanayisine taşıdığını belirterek, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya fırlatılmasının Türkiye ve içinde bulunduğu bölge açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türksat 6A uydusunun fırlatma törenine katılmak üzere bulunduğu Florida'daki Cape Canaveral'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı"nın bilim ve teknoloji odaklı olacağına dair sözlerini anımsatan Mandal, bunun en güzel örneklerinden birine Türksat 6A ile şahitlik edildiğini söyledi.

Haberin Devamı

Mandal, son dönemde Türkiye'nin uzay ile ilgili çalışmalarına değinerek, geçen yıl metre altı çözünürlüğe sahip gözlem uydusu İMECE'nin fırlatıldığını, yılbaşında Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun gerçekleştirildiğini ve ardından yörünge altı araştırma uçuşunun yapıldığını hatırlattı.

Son olarak Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusunun fırlatıldığını belirten Mandal, Türksat 6A'nın yaklaşık 36 bin kilometre irtifada görev yapacağını dile getirdi.

Mandal, Türkiye'nin uzay sanayisi, teknolojisi ve ekonomisine ismini yazdıran ülkelerden olduğunu ifade etti.

Uzayın ülkeler arası rekabette en önemli lig olarak değerlendirildiğini bildiren Mandal, "Artık Türkiye savunma sanayisindeki başarısını bir üst lig olan uzay sanayisine çıkarmış oluyor. Bu, gerçekten ülkemiz açısından, bölgemiz açısından, insanlık açısından önemli bir gelişme." dedi.

BİR SONRAKİ HEDEF AYA SERT İNİŞ

Mandal, yeni projeler için öncelikle mevcut uydunun "tarihçe kazanması" gerektiğini belirterek, Türksat 6A'dan ilk sinyalin başarıyla alındığını ancak uydunun görevini gerçekleştirdiğini söyleyebilmek için en az 3 aylık zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Uzayda kalifiye olunmasının önemini vurgulayan Mandal, Türkiye'nin başarıyla çalışan uydu bileşenlerini veya platformlarını ihraç eder konumda olabileceğini kaydetti.

Haberin Devamı

Mandal, "Uydu ekosisteminde artık biz bu ekonominin içinde olan bir ülkeyiz ama hedefleri tabii ki daha yüksek tutmak zorundayız." diye konuştu.

Milli Uzay Programı'nda bir sonraki hedefin aya sert iniş olduğunu hatırlatan Mandal, "2026 yılının sonunda veya 2027 yılının başında ayağa sert inişi, sonrasında takip eden 2 yıl içinde de yumuşak inişi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Mandal, Türksat 6A misyonunun Türkiye'nin uzayda varlığını devam ettirme yolculuğunun bir parçası olduğuna dikkati çekerek, bundan daha büyük hedefin aya gitmek, ondan daha sonraki hedefin aya insanlı gitmek ve ayın ötesinde derin uzayda çalışmak olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler