Türkiye yılın elektrikli otomobilini seçecek | Teknoloji Haberleri

Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen ‘Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın üçüncüsü, 10-11 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, 2022 Türkiye’de yılın elektrikli otomobili de açıklanacak. BMW i4, Kia EV6, Mercedes-Benz EQE, Skywell ET5, Subaru Solterra, Tesla Model 3 ve Volvo XC40 Recharge’ın finale kaldığı halka açık oylamanın sonucu 10 Eylül’deki etkinliğin açılış gününde kamuoyuyla paylaşılacak. Katılımcılar derneğin internet sitesi üzerinden finalistleri oylayabilecek. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşek etkinlikte ise otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı bulacak. Finans sponsorluğunu Garanti BBVA’nın yürüttüğü etkinlik kapsamında ayrıca 9 Eylül 2022, Dünya Elektrikli Araçlar Günü de kutlanacak. Elektrikli araçların çevreye sağladığı büyük katkıların yanı sıra elektrikli araç çözümlerinde geliştirilen yeni teknolojiler ve modeller hakkında önemli etkinlikler düzenlenirken otomobil severlerin de bunları deneyimlemesi sağlanıyor. TEHAD öncülüğünde Elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası etkinliğinin sloganı ise, “Duymak yetmez, denemek gerek” olarak belirlendi.

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