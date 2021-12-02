Turkcell, hukuk teknolojileri yarışması Lexathon'u düzenliyor | Teknoloji Haberleri

Turkcell, hukuk teknolojilerine ilgi duyan ve gelişmesine katkıda bulunmak isteyen hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin takımlar halinde yarışacağı hukuk teknolojileri hackathon projesi ‘Lexathon’u düzenliyor.

Türkiye’de ilk kez hukuk ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin bir araya geleceği ‘Hukukta Dijital Dönüşüm’ konulu hackathon projesi olan ‘Lexathon’da gençler, hukuk alanında geleceğin hukuk teknolojilerini geliştirmek için yarışacak. Yenilikçi fikirlere kapı aralayacak programda, başta öğrenciler olmak üzere ekosistem paydaşlarının bir araya getirilmesi, hukuk teknolojileri alanında çalışmaların geliştirilmesi, öğrenciler için birlikte öğrenme ve geliştirme ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Turkcell’in eğitim ve kariyer konusunda her fırsatta gençlerin yanında olduğunu belirten Turkcell Hukuk ve Regülasyon Fonksiyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “Dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi hukuk süreçlerine de yenilikçi çözümler getirdiğine ve geleneksel iş yapış şekillerinin verimlilik odaklı olarak yeniden kurgulandığına şahit oluyoruz. Turkcell, ülkemizde hukuk teknolojileri alanındaki çalışmaların geliştirilmesinde öncü rol oynuyor. Bu kapsamda hukuk teknolojilerine yönelik yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hedefiyle hukuk eksenli bir hackathon projesi başlattık. Hukukta Dijital Dönüşüm projelerinin tasarlanacağı ‘Lexathon’ ile Türkiye’de bir ilke daha imza atıyoruz. Hukuk ve mühendislik fakültelerinde okuyan gençlerimize yenilikçi bir öğrenme deneyimi yaşatacak yarışma sonunda, başarılı olanlara Turkcell’de ve programa destek veren saygın hukuk bürolarında staj imkanı da sağlayarak hukuk teknolojilerini kariyere dönüştürüyoruz. Teknolojinin dahil olduğu tüm alanlarda öncülüğümüzü sürdürerek, geleceğin teminatı olan gençlerimizi her fırsatta desteklemeye, onlara eğitim ve deneyim imkanları oluşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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