Trump dev e-ticaret sitelerini bitirmeyi hedefliyor

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Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağın Semafor'a verdiği bilgiye göre Trump yönetimi, düşük fiyatlı Çinli perakende şirketleri Shein ve Temu'yu İç Güvenlik Bakanlığı'nın Sincan bölgesinde zorla çalıştırma listesine ekleyip eklememeyi tartışıyor.

ABD'de popüler olan bu iki şirketin listeye alınması, yönetimin önemli bir hamlesi olacak ve Çin'den ithal edilen tüketici ürünlerine yönelik baskıyı azaltma konusundaki ilgisini gösterecek.

Her iki kaynak da yönetimin konuyla ilgili nihai bir karar vermediğini ve nihayetinde her iki şirketi de listeye almamaya karar verebileceğini belirtti.

Temu sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Temu zorla çalıştırmayı kesinlikle yasaklamakta ve her türlü gönülsüz çalıştırmayı yasaklayan Üçüncü Taraf Davranış Kurallarımızı uygulamaktadır. Satıcılar ve iş ortakları, kendilerinin ve tedarikçilerinin bu kurallara ve ilgili yasalara tam olarak uymasını sağlamalıdır. Temu, bir satıcı veya iş ortağının bu standartları karşılamaması durumunda herhangi bir iş ilişkisini sona erdirme hakkını saklı tutar."

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Shein sözcüsü de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Böyle bir düşünceden haberdar değiliz. Ayrıca, gerçeklerin tam ve adil bir incelemesi UFLPA ile tam bir uyum içinde olduğumuzu gösterecektir. CBP Bölüm 321 Veri Pilot programına gönüllü katılımımız da dahil olmak üzere sınıfının en iyisi standartları uygulamayı önceliğimiz haline getirdik. Ürünlerimize ve tedarik zincirimizin bütünlüğüne güveniyoruz."

2021 Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası ile Kongre tarafından oluşturulan zorla çalıştırma listesi, Çin'in Sincan bölgesinde maden çıkarmak, üretim yapmak veya mal üretmek için zorla çalıştırmaya dayanan şirketleri tek tek ayırıyor.