Togg'dan sıfır faizli kredi kampanyası! İşte aylık ödeme tutarı

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Togg, T10X için eylül ayında başlattığı özel finansman desteğini ekim ayı boyunca bireysel ve kurumsal kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Togg, kampanya kapsamında ekim ayı boyunca anlaşmalı bankalarda bireysel kullanıcıları için 700 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade veya %2,29 faiz oranıyla aylık geri ödemesi 35 bin 607 TL olan 30 ay vade seçeneği sunuyor.

Togg, kurumsal kullanıcılar için ise 700 bin TL %0 faiz seçeneğinin yanı sıra yine 700 bin TL 24 ay yüzde 1,49 faiz, aylık ₺35.209,22 TL ödeme, 36 ay 2,19 faiz aylık 28 bin 801 TL geri ödeme ya da 48 ay için yüzde 2.49 faiz ve aylık 25 bin 766 TL geri ödeme seçenekleri sunuyor.

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TOGG'LARIN FİYATLARI NE KADAR?

Togg'un giriş versiyonu olan V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 637 bin lira, V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 823 bin liradan satışa sunuluyor.





GELİŞMİŞ İLERİ SÜRÜŞ DESTEKLERİ 1 OCAK 2025’E KADAR DENEME AMAÇLI ÜCRETSİZ



Tüm T10X’lerde akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi standart olarak sunuluyor. Kullanıcılar, satın aldıkları T10X’lerde donanımsal hazırlığı standart olarak sunulan “Yoğun Trafik Pilotu”, “Adaptif Hız Sabitleyici” ve “Adaptif Sürücü Asistanı” ek özelliklerini de 1 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanabilecek, bu tarihten sonra kullanmaya devem etmek isterlerse Trumore uygulamasından satın alarak aktif hale getirebilecekler.