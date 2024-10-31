Togg'dan heyecanlandıran paylaşım

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Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı Togg T10X'te önemli değişiklik yaşanacak.

“Anadolu” (Kırmızı), “Gemlik” (Mavi), “Oltu” (Siyah), “Kula” (Gri), “Kapadokya” (Bej) ve “Pamukkale” (Beyaz) renklerine yenisini ekleyecek olan Togg, yeni renk için X platformundan paylaşımda bulundu.

Togg yaptığı paylaşımda "T10X’in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız? İlhamını Türkiye’nin renklerinden aldı…" açıklamasını yaptı.

Togg severler paylaşımın altına rengin yeşil olacağını ve adının da Ayder olacağını belirtti.