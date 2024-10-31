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Togg'dan heyecanlandıran paylaşım

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#Togg#Otomobil#T10X
Toggdan heyecanlandıran paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 11:09

Togg, T10X akıllı cihazı için yeni paylaşımda bulundu. Takipçiler yorum yapmaya başladı.

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Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı Togg T10X'te önemli değişiklik yaşanacak.

“Anadolu” (Kırmızı), “Gemlik” (Mavi), “Oltu” (Siyah), “Kula” (Gri), “Kapadokya” (Bej) ve “Pamukkale” (Beyaz) renklerine yenisini ekleyecek olan Togg, yeni renk için X platformundan paylaşımda bulundu.

Togg yaptığı paylaşımda "T10X’in yeni rengiyle tanışmaya hazır mısınız? İlhamını Türkiye’nin renklerinden aldı…" açıklamasını yaptı.

Togg severler paylaşımın altına rengin yeşil olacağını ve adının da Ayder olacağını belirtti.

Gözden Kaçmasın Togg sahiplerine ve almak isteyenlere müjde Yeni 7 özellik eklendi Togg sahiplerine ve almak isteyenlere müjde! Yeni 7 özellik eklendi Haberi görüntüle
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#Togg#Otomobil#T10X

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