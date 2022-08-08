Togg ilk bataryasını üretti | Teknoloji Haberleri

TOGG ve Çin’in en büyük enerji devlerinden Farasis Energy ortaklığında kurulan batarya şirketi Siro (Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri), yönetim merkezinin bulunduğu Gebze’de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi’nde ilk bataryasını üretti.

Gemlik’te kurulumu devam eden seri üretim hatlarının devreye alınmasıyla birlikte, Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nde yeni jenerasyon batarya modül ve paketlerinin yanında batarya hücrelerinin de geliştirilmesi planlanıyor. İki merkez arasında bir sinerji oluşturularak bataryalar için teknoloji geliştirmesinden seri üretime kadar olan süreçler tamamlanmış olacak. Siro Batarya Geliştirme Merkezi’nde başta elektrikli araçlar olmak üzere farklı kullanım alanları için geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

2023’TE SERİ ÜRETİM

2021 yılının Eylül ayında kurulan Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine 2023 yılının başından itibaren başlayacak. İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy’nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya hücreleri geliştirecek ve üretecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Siro, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs’lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri olmayı, temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.

Bursa’da kurulum çalışmaları devam eden Siro batarya fabrikası için öngörülen yatırım tutarı 30 milyar lira iken, fabrikanın 2 bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağlaması planlıyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, batarya fabrikası Siro’nun da Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstleniyor. Batarya şirketinin Ticari Genel Müdürlüğü’nü ise daha önce Togg’un strateji direktörü olarak görev yapan Özgür Özel yapıyor. Teknik Genel Müdür pozisyonunda ise Zafer Kara bulunuyor.

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