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TOGG boya tesislerinde denemelere başladığını duyurdu

08.06.2022 - 12:19
TOGG boya tesislerinde denemelere başladığını duyurdu | Teknoloji Haberleri

TOGG, boya tesislerinde denemelere başladığını duyurdu. TOGG'dan heyecanlandıran soru: "Sizce ilk Togg hangi renk olacak?"

TOGG'un inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmaları sona yaklaşıyor. TOGG'un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fabrikadaki boyahanesinde boyasız denemelere başlandığı bilgisi verildi. Ayrıca ilk TOGG'un renginin nasıl olacağı ile ilgili takipçilere soru yöneltildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasındaki çalışmaları sona yaklaşıyor. TOGG'un sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda fabrikadaki boyahanesinde boyasız denemelere başlandığı bilgisi verildi. Ayrıca ilk TOGG'un renginin nasıl olacağı ile ilgili takipçilere soru yöneltildi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı. Sizce ilk Togg hangi renk olacak?".

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Paylaşılan videoda ise fabrikadaki gelinen son aşamaları ile boyasız denemelerin başlandığı gösteriliyor.


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