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TikTok'un kârı yüzde 60 arttı

10.04.2024 - 15:20 | Son Güncelleme :
TikTok'un kârı yüzde 60 arttı | Teknoloji Haberleri

TikTok'un sahibi ByteDance'in kârı 2023'te yaklaşık yüzde 60 arttı. AFP'de yer alan Bloomberg'in raporuna göre şirketin karı çevrimiçi rakipleri Tencent ve Alibaba'yı geride bıraktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ByteDance, 12 yıl önce Pekin'deki bir apartman dairesinde doğduğundan bu yana, çoğu ülkede video uygulaması TikTok'un yaratıcısı olarak tanınan dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri haline geldi. Insights'a göre şirket, son yıllarda hızla büyüyerek yaklaşık 225 milyar dolar değerinde dünyanın en değerli teknoloji devlerinden biri haline geldi.

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Bloomberg'in raporunda şirketin faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazancının 40 milyar doların üzerine çıktığı belirtildi. Şirketin kârı 2022'de 25 milyar dolardı. 

Raporda satışların da 80 milyar dolardan yaklaşık 120 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Bloomberg, rapor edilen sonuçların ByteDance'in hem gelir hem de kâr açısından ezeli rakibi Tencent'i ilk kez geride bıraktığını belirtti ve iç rakamların bağımsız olarak denetlenmediğini de sözlerine ekledi.

Şirket, TikTok'u 2017 yılında piyasaya sürdü ve uygulama, dört yıl içinde bir milyar kullanıcıyı aşarak dünyayı kasıp kavurdu. Bu uygulamaların hızlı büyümesi sayesinde ByteDance, e-ticaret ve seyahat rezervasyonları sektörüne yöneldi ve ayrıca bir video düzenleme uygulaması yayınladı. Çinli şirket, dünya çapında yaklaşık 120 şehirde 150.000'den fazla çalışana sahip olduğunu açıkladı. 


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