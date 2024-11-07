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TikTok'a yasak geldi

Güncelleme Tarihi:

#Tiktok#Kanada#Yasak
TikToka yasak geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 06:12

Kanada'nın "güvenlik risklerini" gerekçe göstererek, TikTok'un ülkede ticari faaliyet göstermesini yasakladığı bildirildi.

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Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a ilişkin açıklamada bulundu.

"Güvenlik risklerini" gerekçe gösteren Bakan Champagne, TikTok'un ticari faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını bildirdi.

Öte yandan Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini belirten Champagne, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, mayısta, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.

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#Tiktok#Kanada#Yasak

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