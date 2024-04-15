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Threads'den Türkiye kararı

15.04.2024 - 16:17 | Son Güncelleme :
Threads'den Türkiye kararı | Teknoloji Haberleri

META'nın sosyal medya platformlarından Threads, Türkiye faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Uygulama kullanıcılarına 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de aktif olmayacaklarını bildirdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Instagram'ın X.com'a rakip olarak çıkardığı Threads, Türkiye'de faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Threads, yaptığı açıklamada, 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de faaliyetleri durduma kararı aldıklarını ve yakında geri dönmeyi umduklarını ifade etti. 

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz haftalarda Threads, Instagram ve Facebook'un çatı şirketi META'ya soruşturma açmıştı. Rekabet Kurumu, META hakkında başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı ve günlük 4,8 milyon lira ceza uygulanmasına karar verildiğini duyurmuştu. Kurumun internet sitesinde yayımlanan karara göre, META’nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildiği bildirildi. Threads'in Türkiye'de geçici olarak kapatılması kararının Rekabet Kurumu kararının etkisi ile alındığı tahmin ediliyor. 


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