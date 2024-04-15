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Tesla binlerce çalışanını işten çıkaracak

15.04.2024 - 15:46 | Son Güncelleme :
Tesla binlerce çalışanını işten çıkaracak | Genel Haberler

Tesla 14 binden fazla çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Kararı şirketin CEO'su Elon Musk duyurdu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Tesla, küresel işgücünün yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracak. Tesla'nın Aralık 2023 itibariyle küresel çapta 140.473 çalışanı bulunuyordu. 

Tesla CEO'su Elon Musk yayınladığı bir mesajda "Şirketi bir sonraki büyüme aşamamıza hazırlarken, maliyet azaltma ve üretkenliği arttırmak için şirketin her yönüne bakmak son derece önemlidir. Bu çabanın bir parçası olarak, organizasyonun kapsamlı bir incelemesini yaptık ve personel sayımızı küresel olarak %10'dan fazla azaltma gibi zor bir karar aldık" dedi.

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Tesla hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 0,99 düşüş gösterdi. Bu ayın başlarında Tesla, ilk çeyrekte küresel araç teslimatlarının dört yılın ardından ilk kez düştüğünü açıklamıştı. 


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