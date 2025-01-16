Tesla Cybertruck'ta indirim yaptı

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Tesla'nın web sitesindeki listelere göre, bu hafta envanterindeki yeni Cybertruck araçlarında indirimler sunmaya başladı.

İlanlara göre yeni Cybertruck'larda konfigürasyona bağlı olarak 1.600 dolara varan indirimler yapılırken, envanterdeki kamyonların demo versiyonları için de 2.600 dolara varan indirimler söz konusu oldu. Köşeli, boyasız çelik pikapların üretiminin son haftalarda Tesla'nın Austin, Teksas'taki fabrikasında yavaşladığı bildirildi.

Alışılmadık pikapların teslimatları 2023 yılında müşterilere ulaşmaya başladı. CEO Elon Musk Cybertruck'ı ilk olarak 2019'da tanıtmış ve yaklaşık 40.000 dolara mal olacağını söylemişti, ancak ABD'deki taban fiyatı 2024 yılı boyunca 80.000 dolara yaklaştı.

Wall Street daha önce Cybertruck'ı Tesla'nın temel otomotiv satışları için önemli bir büyüme itici gücü olarak görüyordu.

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CYBERTRUCK, FORD'U GERİDE BIRAKIRKEN



Cox Automotive tarafından takip edilen verilere göre, geçen yıl ABD'de Lightning F-150 ve yurt içinde en çok satan beşinci EV oldu, ancak yüksek fiyatı, tekrarlanan geri çağırmalar ve Austin'deki üretim sorunları büyümeyi engelledi. Kasım ayında Tesla, arızalı sürücü invertörlerini değiştirmek için bir yıl içinde altıncı geri çağırma işlemini başlattı.



CNBC'nin daha önce bildirdiği gibi, dünya çapında elektrikli araç talebi rekora ulaşsa bile Tesla'nın teslimatları 2024'te yıldan yıla hafif bir düşüş gösterdi. Çok çeşitli otomobil üreticilerinden gelen bir dizi yeni rakip model Tesla'nın pazar payını aşındırdı.

Cox verilerine göre, 2024 yılında ABD'de tüm yıl EV satışları bir önceki yıla göre yüzde 7,3'lük bir artışla tahmini 1,3 milyona ulaştı. Ancak Tesla'nın yıl içindeki satışları yaklaşık 37 bin araç azaldı.

Tesla Model Y SUV ve Model 3 sedan geniş bir farkla en çok satan iki elektrikli araç olarak sıralandı. Ancak her iki eski, daha uygun fiyatlı Tesla modelinin satışları bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Cox, Tesla'nın geçen yıl ABD'de yaklaşık 38 bin 965 Cybertrucks sattığını tahmin ediyor.



Geçtiğimiz günlerde Musk, Kaliforniya'daki müşterilerden Cybertruck'larının tesliminde yaşanan gecikmeler için özür diledi. Kamyonların şu anda Los Angeles'ta yıkıcı orman yangınlarından etkilenen insanlara malzeme ve kablosuz internet hizmeti götürmek için kullanıldığını söyledi.

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Musk X'te “Önümüzdeki birkaç gün içinde Kaliforniya'da Cybertruck teslimatları bekleyenlerden özür dileriz” diye yazdı. Musk "Bu kamyonları, Los Angeles'ın bağlantısı olmayan bölgelerindeki Starlink İnternet terminallerine güç sağlamak için mobil baz istasyonları olarak kullanmamız gerekiyor. Yeni bir kamyon hafta sonunda teslim edilecek" dedi.