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Tesla 1.6 milyon aracını geri çağırdı

05.01.2024 - 12:12 | Son Güncelleme :
Tesla 1.6 milyon aracını geri çağırdı | Teknoloji Haberleri

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'deki 1.6 milyon aracını sürüş güvenliğini tehdit edebilecek bazı sorunlar nedeniyle geri çağırdı. Karar, Çin devlet kurumu SAMR tarafından duyuruldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD'li elektrikli otom Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

obil üreticisi Tesla, Çin'deki 1.6 milyon aracını geri çağırdı. Kararı Çin pazarını idareden sorumlu devlet kurumu SAMR internet üzerinden duyurdu. SAMR "Üretim tarihi 26 Ağustos 2014 ile 20 Aralık 2023 arasında olan toplam 1 milyon 610 bin 105 adet ithal Model S, Model X ve Model 3 ile yerli Model 3 ve Model Y elektrikli araç geri çağrılacak" açıklamasında bulundu. Kararın sürüş sırasında güvenlik riskleri oluşturabilecek yazılım sorunları nedeniyle alındığı açıklandı. SAMR, tespit edilen bu sorunların kazalara neden olabileceğini belirtti. Destekli sürüş fonksiyonları ve kapı kilitleme sistemleriyle ilgili sorunlar, otomobillerin yazılımına yönelik güncellemeler yoluyla giderilmeye çalışılacak. 

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Çin elektrikli otomobiller için çok büyük bir pazar konumunda. Üstelik Çin'in en büyük şehri Şangay, Tesla'nın üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden Çin pazarı Tesla için hayati önem taşıyor. Geri çağırma aynı zamanda 26 Ekim 2022 ile 16 Kasım 2023 tarihleri arasında üretilen ve kapı kilit açma kontrollerinde sorun olduğu tespit edilen 7.538 ithal Tesla modelini de içeriyor.


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