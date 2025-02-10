Son dakika haberi... Otomobilde peşinat yok, 5 yıl vadeli faizsiz kredi... Elektrikli araç rekabeti kızışıyor

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Çin'de elektrikli otomobil pazarı iyice kızışmaya başladı. Fiyat kırmalar, faizsiz krediler, peşinatsız satışların ardı arkası kesilmiyor.

Counterpoint Research Direktör Yardımcısı Liz Lee, Çin'in tüketim göstergelerindeki yumuşaklığın, otomobil üreticilerinin birikmiş otomobil stoklarını satamayabileceği endişelerini artırdığını söyledi. Lee "Çin Yeni Yılı tatilinde elektrikli otomobil üreticileri agresif promosyonlara başladılar. Bakalım ne kadar sürecek?" dedi.

İLK KAMPANYAYI TESLA DUYURDU

Yeni yıl tatili sonrası ilk resmi iş günü olan Çarşamba günü Tesla en ucuz otomobili Model 3 için 8 bin yuan sigorta sübvansiyonu ve beş yıllık yüzde 0 faizli finansman planını duyurdu. Bu, bu ay yaklaşık 11 bin tutarında yüzde 34 peşinat ödeyen ve yüzde 0 finansman planına katılan müşteriler için temel versiyonun toplam fiyatını yaklaşık bin 100 dolar düşürüyor. Daha düşük peşinat ödeyen müşterilerden faiz tahsil edilecek.

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Tesla Ocak ayında, Mart ayında teslimatlara başlayacak olan Çin'deki yeni Model Y için de aynı beş yıllık faizsiz planı duyurmuştu. ABD'li otomobil üreticisi Çin'deki satışlarının geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını söyledi, ancak rekabet baskısı konusunda uyardı.



Çinli startup Xpeng, Çarşamba günü dört model için beş yıllık faizsiz finansman anlaşması sunarken peşinatı tamamen ortadan kaldırdı ve bir sosyal medya hashtaginde yüzde 0 faizle birlikte sıfır peşinat sunan tek otomobil üreticisi olduğunu vurguladı. Xpeng, Aralık ayındaki bir satış anlaşması sırasında araçlardan biri olan G6 SUV için peşinat ödemesinden feragat etmişti.



Nio, Ocak ayında toplam otomobil satışlarının bir önceki ay 31 bin 138 adetten 13 bin 863 adede düşmesinin ardından 1 Şubat'ta beş yıllık yüzde 0 faizli bir plan açıkladı.



Bu yeni promosyon, şirketin Ocak ayında başlattığı üç yıllık yüzde 0 faizli kredi planının bir adım ötesine geçiyor. Rakip Li Auto

Kasım ayında da üç yıllık yüzde 0 faiz planını açıkladı.

Danışmanlık firması AlixPartners'ın ortağı ve genel müdürü, Büyük Çin'in eş lideri Stephen Dyer, son teşviklerin “önemli” olduğunu ve “fiyatı düşürmeden fiyatları düşürmenin yolları” olduğunu söyledi. Dyer aynı zamanda firmanın Asya otomotiv ve sanayi uygulamalarına da başkanlık ediyor.

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Dyer, Kuzey Amerika'daki tüketicilerin aksine Çin'deki tüketicilerin otomobil fiyatlarındaki indirimlere pek rağbet etmediklerini ve daha fazla indirim için beklemeyi tercih ettiklerini belirtti.

Mevsimsel baskının da etkisiyle, birçok büyük Çinli elektrikli otomobil şirketi Ocak ayında Aralık ayına kıyasla yurtiçi teslimatlarda keskin bir düşüş bildirdi. En büyük oyuncu BYD bile Aralık ayında 509 bin 440 adet olan binek araç satışları Ocak ayında 296 bin 446 adede geriledi. Analistler genel olarak son birkaç yıldaki hızlı büyümenin ardından sektörün daha yavaş büyüyeceğini tahmin ediyor.

Dyer "Şimdi biraz sarsıntı başlıyor. Hacimler baskı altında olmaya devam ettikçe bu yıl daha fazla sarsıntı görmek beni şaşırtmaz" dedi.

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REKABET SERTLEŞİYOR



Satışlardaki yavaşlama, yerel oyuncuların fiyatları düşürdüğü ve geleneksel yabancı markaların ülkenin yeni enerji araçlarına doğru hızlı değişimine uyum sağlamakta zorlandığı dünyanın en büyük otomobil pazarındaki rekabeti sertleştiriyor. Sadece bataryalı ve hibrit motorlu araçları içeren bu kategori şu anda Çin'de satılan yeni binek otomobillerin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Counterpoint'in tahminlerine göre, yeni enerji araçlarının Çin'in binek otomobil pazarındaki payı bu yıl yaklaşık yüzde 50'den 2035'e kadar yüzde 86'ya çıkacak.

Lee, daha fazla uluslararası markanın yakında Çinli otomobil alıcıları için kendi teşviklerini başlatmasını bekliyor. Ancak genel olarak bu teşviklerin yalnızca bir ya da iki ay süreceğini ve nihai olarak hayatta kalanların yerel markalar olacağını tahmin ediyor.