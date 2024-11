Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün başarısını gururla açıkladı

Dünyada en başarılı İHA ve SİHA teknolojisine sahip ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlerken yine dünyada bir ilki Türk mühendisliği ve Türk firması başarmış oldu.

Bayraktar TB3, dünya havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Kısa pistli gemiden iniş ve kalkış yapan ilk İHA olarak Bayraktar TB3 dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

BAYRAKTAR İHA VE SİHA'LARI MUHAREBE ALANINDA DA DEVRİM YARATTI

Baykar'ın ürettiği ve dünya çapınca birçok ülkenin satın almak için sırada olduğu Bayraktar TB2 ve TB3 muharebe alanında da devrim niteliğinde yeniliklere imza atıyor. Savaş stratejilerini değiştiren hava araçları tüm dünya çapında gıpta ile takip ediliyor.

"HARİKA KALKIŞ VE İNİŞ OLDU"

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Bir gemiden kalkıp sonrasında da iniş yapan ilk SİHA oldu Bayraktar TB3. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Tebrik ediyorum hepinizi. Harika bir kalkış oldu, harika bir iniş oldu. Gemi komutanımıza oradaki mürettebata da şükranlarımızı iletiyorum. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde artan bir ivmeyle uçuşlarımız devam edecek. Emeğinize yüreğinize sağlık" dedi.

Sevdamızın peşini hiç bırakmadık... 🇹🇷✈️



We never stopped chasing what we love… 🇹🇷✈️#BayraktarTB3 ✈️ TCG-ANADOLU ⚓️ pic.twitter.com/UGwL91duRw