Savunma Sanayii'nde bir ilk! Türkiye ABD'nin en büyük top mermisi ihracatçısı oldu | Teknoloji Haberleri

Silah ve mühimmat üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri haline gelen Türkiye, ABD'nin en büyük top mermisi ihracatçısı haline geldi. ABD, ordusu için gerekli olan binlerce 155 mm kalibreli top mermisini Türkiye'den alıyor.

Türkiye, savunma sanayii konusunda son yıllarda dünyanın sayılı ülkeleri haline geldi. Kaan ve Hürjet gibi kendi savaş uçağını üreten ve TB2, Akıncı, Aksungur, Anka, Kızılelma gibi insansız hava araçları üretiminde dünyadaki birkaç ülkeden biri olan Türkiye, füze ve mühimmat üretimi konusunda artık dünyanın kapısını çaldığı ülke oldu. Son olarak ABD de mühimmat tedariki konusunda Türkiye'nin kapısını çaldı. Bloomberg'in haberine göre, 2024 yılında Türkiye, ABD'nin en büyük top mermisi ihracatçısı haline geldi.

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ABD TOP MERMİSİNİ TÜRKİYE'DEN ALIYOR



Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle elindeki mühimmat stoklarının bir çoğunu Ukrayna'ya gönderen ABD, ordusunda oluşan envanter açığını Türkiye'den satın aldığı mühimmatlarla kapatıyor. ABD, 155 mm kalibrelik top mermilerini Türkiye'den tedarik ediyor. Türkiye'nin ürettiği tüm mermi, roket ve füzelere NATO standartlarına sahip olması ABD'nin Türkiye'yi tercih etmesinin başlıca nedeni.

ABD TÜRKİYE'DEN TNT DE TEDARİK EDİYOR

Kaynaklar, bir Türk savunma sanayi şirketinin 2025 yılına kadar ABD mermi stoklarının yüzde 30'unu üretmesini bekliyor. Ayrıca ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde bir başka Türk şirketinden 116 bin adet top mermisi satın aldı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde başka alımların da yapılmasını bekliyor. Bunun yanında ABD, Türkiye'den mermi yapımında kullanılan patlayıcı trinitrotoluen (TNT) ve mermiler için itici gaz olarak kullanılan nitroguanidin de tedarik ediyor.

TÜRK ŞİRKETLERİNDEN ABD'YE ÜRETİM TESİSİ

Öte yandan ABD, topçu mermisi tedariğini arttırmak için Teksas eyaletinde üç adet üretim hattı kuracak. İnşa edilecek tesisler için ABD bazı Türk şirketleriyle de sözleşme imzaladı. Türk şirketleri, ABD'li firmalar ile birlikte bu fabrikalarda üretim yapacak. Buradaki üretimlerle ABD, kendi ordusunun ve Ukrayna'nın mermi ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Kaynaklara göre Ukrayna ile savaşan Rusya'nın, Kuzey Kore'den yapacağı alımlarla birlikte toplam 4 milyon top mermisi üreteceği tahmin ediliyor. Batılı ülkeler, Ukrayna'ya çok sayıda İngiliz yapımı M777 çekili obüs top ile Fransız yapımı Caesar kundağı motorlu obüs sevk etti.

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TÜRKİYE MÜHİMMAT ÜRETİMİNDE SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ



Türkiye son yıllarda mühimmat üretimi ve ihracı konusunda adeta dünyanın sayılı ülkelerden biri haline geldi. Mam-L, Mam-C, Mam-T gibi lazer güdümlü havadan atılan mühimmatlar, SOM seyir füzesi, Kemankeş kanatlı gezen mühimmat, havadan havata atılan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri gibi mühimmatlar, Türkiye'nin ürettiği İHA'lar ile Kaan ve Hürjet gibi yerli ve milli savaş uçaklarından atılabiliyor. Bunun yanında Çakır seyir füzesi ile Atmaca Gemisavar füzeleri de Türkiye'nin ürettiği mermiler arasında. Bunun yanında Türkiye, yerli ve milli T-155 Fırtına obüsleri ve Panter çekili obüsleri için top mermileri de üretiyor.