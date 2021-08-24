‹ Önceki Haber Alman ekonomisinde güçlü toparlanma Alman ekonomisinde güçlü toparlanma Sonraki Haber › Küresel ham çelik üretimi temmuzda yükseldi Küresel ham çelik üretimi temmuzda yükseldi

Samsung'dan dev yatırım kararı

24.08.2021 - 14:16 | Son Güncelleme :
Samsung'dan dev yatırım kararı | Teknoloji Haberleri

Samsung Group, gelecek üç yıl boyunca salgın sonrası dönemde biyolojik ilaç, yapay zeka, çip ve robot üretim alanlarında varlığını artırmak için 240 trilyon won (206 milyar dolar) yatırım yapacak.

Güney Kore'nin en büyük holdingi Samsung Electronics Co Ltd 2023'e kadar yapılacak yatırımın grubun çip üretimi gibi temel sektörlerde küresel pozisyonunu güçlendirmeye yardım edeceğini açıklarken robot ve yeni nesil telekomünikasyon gibi alanlarda büyüme fırsatlarını değerlendirmesine olanak sağlayacağını belirtti.

##$HABER_1471199$##

Dünyanın en büyük çip üreticisi Samsung Electronics, grubun satın alma ve birleşme yoluyla teknoloji ve piyasa liderliğini pekiştirmek istediğini açıkladı. Şirket yatırımın hangi alanlara ne kadar yapılacağına dair detay vermedi.

Şirket planlanan yatırımın daha önce açıkladığı ABD'de yeni bir çip fabrikası için kullanılacak 17 milyar dolarlık yatırımı kapsayıp kapsamadığını belirtmedi.

Samsung'un yeni açıkladığı yatırım planı 2018'de başlattığı üç yıllık yatırım planına kıyasla %30 daha büyük. Grup, özellikle yurtiçi ve yurtdışında "acil durumlarda" teknolojik alanda liderdiğini korumak için yatırım miktarını artırmaya karar verdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.466 Değişim: 0,45% Hacim : 12.963 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.464 24.08.2021 Yüksek 1.472
Açılış: 1.465
8,4106 Değişim: 0,16%
Düşük 8,3752 25.08.2021 Yüksek 8,4194
Açılış: 8,3971
9,8876 Değişim: -0,06%
Düşük 9,8782 25.08.2021 Yüksek 9,9110
Açılış: 9,8932
486,93 Değişim: 0,04%
Düşük 485,58 25.08.2021 Yüksek 488,00
Açılış: 486,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.