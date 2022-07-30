  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Oyuna özel dev ekranlar
‹ Önceki Haber 5G yolculuğu havalimanından başladı 5G yolculuğu havalimanından başladı Sonraki Haber › DTO'dan eğitime büyük destek DTO'dan eğitime büyük destek

Oyuna özel dev ekranlar

30.07.2022 - 09:38
Oyuna özel dev ekranlar | Teknoloji Haberleri

Oyun oynamak için büyük bir televizyon mu yoksa bir monitör mü almak daha iyi olur? Eskiden bu konuda net bir karar verilmesi gerekiyordu. Günümüzde ise artık her ikisini bir araya getiren ürünler çıktı.

Hürriyet gazetesinden Volkan Yılmaz'ın haberine göre; uzun yıllar boyunca oyun odaklı monitör modelleri için üst seviye 24 inç seviyesinde yer alıyordu. Daha sonra 27 inç monitörler standart olmaya başladı. Günümüzde ise kişiler artık 4K çözünürlük üzerinden daha çok 32 inç monitörlere ilgi gösteriyor. Fakat artık 32 inç boyutu ufak bulanlar da yer alıyor ve bu yüzden firmalar televizyon ile monitör arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmaya başladı. Günümüzde halen en ideal monitör boyutları 27 inç ve çoğu kişiye göre 32 inç ancak özellikle oyun konusunda boyutlar katlanarak artış gösteriyor. Artık Türkiye’de 48 inç, hatta tam 55 inç seviyesinde oyun monitörleri bulunuyor ve bunlar birçok farklı kanaldan rahatlıkla satın alınabiliyor. Yani artık pazarda çok sayıda televizyon boyutunda oyuna odaklanan monitörler bulunuyor. Kişiler bu monitörleri sadece koltuklarına uzanarak kablosuz kontrolcü ile PC oyunları oynamak için tercih etmiyor. Bu devasa monitörleri yeni nesil oyun konsolları için satın alanlar da bulunuyor.

TV’LER KÜÇÜLÜYOR

Bu modeller aynı zamanda film ya da normal TV izlemek için de rahatlıkla kullanılabiliyor. Monitörler büyürken, aradaki çizgiyi ortadan kaldıran bir adım daha atıldı ve televizyon tarafında da sürpriz boyut düşüşleri görülmeye başlandı. Bu konuda öncü isimlerden birisi LG oldu. Firma yüksek kaliteli OLED televizyon tarafında önce 48 inç, daha sonra ise 42 inç seviyesine kadar indi. OLED televizyonlar yıllarca sadece 55 inç ve üstü boyutlarda geliyordu. 42 inç boyutta bir OLED televizyon modeli çalışma masasına normalden biraz daha uzak mesafeye konumlandırılırsa, gerçekten iyi bir monitör deneyimi sunabiliyor. OLED’in gerçek siyahları ve canlı renkleriyle dikkat çeken 42 inç televizyon, hem iş için hem de oyun için kullanılabiliyor. Bu model Xbox Series X ve PlayStation 5 gibi yeni nesil oyun konsolları için de bulunabilecek en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

İKİSİ BİR ARADA

Son dönemde monitör ile TV’yi harmanlayan bazı farklı denemeler de ortaya çıktı. Örneğin Güney Kore merkezli dev üretici Samsung, televizyon ile monitör arasında bağ kuran çok özel bir monitör serisi hazırladı ve satışa sundu. Firmanın bazı versiyonları Türkiye’de de satılan “Smart Monitor” adı altındaki M serisi monitörleri, kendi işletim sistemlerine sahipler ve bu sayede PC’ye ihtiyaç duymadan da görev yapabiliyorlar. Bu ürünler yerleşik işletim sistemleri ve beraberlerinde gelen kumanda ile benzersiz bir monitör deneyimi getiriyor, özellikle Netflix ya da YouTube izleme sürecinde PC’ye olan ihtiyacı bitiriyorlar.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.592 Değişim: 1,93% Hacim : 32.445 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.539 29.07.2022 Yüksek 2.594
Açılış: 2.548
17,9128 Değişim: -0,05%
Düşük 17,7581 29.07.2022 Yüksek 18,0233
Açılış: 17,9223
18,3209 Değişim: 0,24%
Düşük 18,1581 29.07.2022 Yüksek 18,4112
Açılış: 18,2764
1.017,47 Değişim: 0,48%
Düşük 1.007,15 29.07.2022 Yüksek 1.019,68
Açılış: 1.012,59
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.