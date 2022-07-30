Oyuna özel dev ekranlar | Teknoloji Haberleri

Oyun oynamak için büyük bir televizyon mu yoksa bir monitör mü almak daha iyi olur? Eskiden bu konuda net bir karar verilmesi gerekiyordu. Günümüzde ise artık her ikisini bir araya getiren ürünler çıktı.

Hürriyet gazetesinden Volkan Yılmaz'ın haberine göre; uzun yıllar boyunca oyun odaklı monitör modelleri için üst seviye 24 inç seviyesinde yer alıyordu. Daha sonra 27 inç monitörler standart olmaya başladı. Günümüzde ise kişiler artık 4K çözünürlük üzerinden daha çok 32 inç monitörlere ilgi gösteriyor. Fakat artık 32 inç boyutu ufak bulanlar da yer alıyor ve bu yüzden firmalar televizyon ile monitör arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmaya başladı. Günümüzde halen en ideal monitör boyutları 27 inç ve çoğu kişiye göre 32 inç ancak özellikle oyun konusunda boyutlar katlanarak artış gösteriyor. Artık Türkiye’de 48 inç, hatta tam 55 inç seviyesinde oyun monitörleri bulunuyor ve bunlar birçok farklı kanaldan rahatlıkla satın alınabiliyor. Yani artık pazarda çok sayıda televizyon boyutunda oyuna odaklanan monitörler bulunuyor. Kişiler bu monitörleri sadece koltuklarına uzanarak kablosuz kontrolcü ile PC oyunları oynamak için tercih etmiyor. Bu devasa monitörleri yeni nesil oyun konsolları için satın alanlar da bulunuyor.

TV’LER KÜÇÜLÜYOR

Bu modeller aynı zamanda film ya da normal TV izlemek için de rahatlıkla kullanılabiliyor. Monitörler büyürken, aradaki çizgiyi ortadan kaldıran bir adım daha atıldı ve televizyon tarafında da sürpriz boyut düşüşleri görülmeye başlandı. Bu konuda öncü isimlerden birisi LG oldu. Firma yüksek kaliteli OLED televizyon tarafında önce 48 inç, daha sonra ise 42 inç seviyesine kadar indi. OLED televizyonlar yıllarca sadece 55 inç ve üstü boyutlarda geliyordu. 42 inç boyutta bir OLED televizyon modeli çalışma masasına normalden biraz daha uzak mesafeye konumlandırılırsa, gerçekten iyi bir monitör deneyimi sunabiliyor. OLED’in gerçek siyahları ve canlı renkleriyle dikkat çeken 42 inç televizyon, hem iş için hem de oyun için kullanılabiliyor. Bu model Xbox Series X ve PlayStation 5 gibi yeni nesil oyun konsolları için de bulunabilecek en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

İKİSİ BİR ARADA

Son dönemde monitör ile TV’yi harmanlayan bazı farklı denemeler de ortaya çıktı. Örneğin Güney Kore merkezli dev üretici Samsung, televizyon ile monitör arasında bağ kuran çok özel bir monitör serisi hazırladı ve satışa sundu. Firmanın bazı versiyonları Türkiye’de de satılan “Smart Monitor” adı altındaki M serisi monitörleri, kendi işletim sistemlerine sahipler ve bu sayede PC’ye ihtiyaç duymadan da görev yapabiliyorlar. Bu ürünler yerleşik işletim sistemleri ve beraberlerinde gelen kumanda ile benzersiz bir monitör deneyimi getiriyor, özellikle Netflix ya da YouTube izleme sürecinde PC’ye olan ihtiyacı bitiriyorlar.

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