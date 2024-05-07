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Oyun severlere müjde! Japon oyun devi Nintendo'dan yeni konsol adımı

07.05.2024 - 15:12 | Son Güncelleme :
Oyun severlere müjde! Japon oyun devi Nintendo'dan yeni konsol adımı | Teknoloji Haberleri

Nintendo, Mart 2025'in sonuna kadar şu anki oyun konsolları Switch'in halefini duyuracaklarını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japon oyun firamsı Nintendo yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana satışta olan popüler oyun konsolu Switch'in satışlarının düşmesi nedeniyle merakla beklenen yeni konsolları hakkında Mart 2025'in sonuna kadar duyuru yapacaklarını söyledi.

Sosyal medya platformu X'te şirket başkanı Shuntaro Furukawa'ya aftedilen bir gönderide "Nintendo Switch'in halefi hakkında bu mali yıl içinde bir duyuru yapacağız " denildi. 

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Oyun devi, yendeki zayıflığın da yardımıyla mart ayına rekor net kar kaydetmesine rağmen, bu mali yılda net karının yaklaşık yüzde 40 düşerek 300 milyar yene (1,9 milyar dolar) gerilemesini bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamada "'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' oyunları için iyi satışlar kaydedildi" denilirken "Super Mario Bros" ve "Pikmin" serisindeki yeni oyunların da iyi performans gösterdiği belirtildi. "Süper Mario" filmi, Mario serisindeki oyunların satışına da yardımcı oldu.

2023-24 yılında konsol satışları ise yaklaşık yüzde 13 düşüşle 15,7 milyon adede ulaştı.


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