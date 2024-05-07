Taksi plakasında büyük kayıp! Alanların zararı artıyor | Ekonomi Haberleri

İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksi plakalarının fiyatlarındaki durgunluk ve düşüş devam ediyor. Aralık 2023'te taksi plakası almak yerine parasını mevduata koyanlar 2 milyon lira kazandı. Ancak taksi plakası alanlar 2 milyon liraya yakın zarar etti.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr

İstanbul'da çalışan ticari taksilerin plaka fiyatları geriliyor. Geçtiğimiz Aralık ayında 7 milyon liraya satılan ticari taksi plakaları 5.4 milyon liraya kadar geriledi ve alıcı bulmakta zorlanıyor.

Taksi plakası piyasasında da arz ve talebe göre fiyat belirlenirken arzın fazla talebin ise düşük olması nedeniyle plaka fiyatları gerilemesini sürdürüyor.

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KİRASI 30 BİN LİRA, OTOMOBİLİ 1 MİLYONA MAL OLUYOR

Ticari taksi plakası alıp galericiler üzerinden kiraya verenler aylık 30 bin lira gelir elde ediyor. Taksi plakası yerine liralaşma stratejisi kapsamında mevduata 5.4 milyon lira bir aylık vadede yatırılsa yıllık yüzde 58 faizle aylık ortalama net 241 bin lira getiri sağlıyor.

ARALIK'TA 7 MİLYON LİRAYA PLAKA ALAN KİŞİ ZARARDA

Aralık ayında 7 milyon liraya İstanbul ticari taksi plakası alan kişi her ay 30 bin lira kira geliri elde etse 6 ayda toplamda 180 bin lira getiri sağlamış oldu. Ancak 7 milyon lira bağladığı taksi plakası fiyatı 5.4 milyon liraya geriledi ve yatırımı nedeniyle 6 ayda 1 milyon 420 bin lira kaybı oldu.

Plakasını kiraya vermeyip kendisi esnaflık yapsaydı yaklaşık 1 milyon liraya otomobil almak zorunda kalacaktı ve böylece zararı yaklaşık 2 milyon liraya ulaşacaktı.

Ticari taksiye giren araçların fiyatları yüzde 50-70 oranında değer kaybı yaşıyor ve satışı uzun sürebiliyor.

MEVDUATA YATIRSA NE OLACAKTI?

Aralık 2023'ten şu ana kadar (Mayıs 2024) 7 milyon lirasını mevduata yıllık yüzde 55 oranında faizle yatıran birisi bileşik faizle yaklaşık 2 milyon lira gelir elde etmiş olacaktı. Ancak yatırım tercihini taksi plakası alarak kullanan kişiler zarar etmiş oldu.

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PLAKA SAHİBİ VERGİ DE ÖDÜYOR

Taksi plakası sahipleri kazanç üzerinden vergi ödemesi de yapıyor. Bu da ekstraya girdiği için kiradan elde edilen gelir yine düşmüş oluyor.

TAKSİ PLAKASI SAHİPLERİNİN BÜYÜK KISMI KİRAYA VERİYOR

Taksi plakası sahiplerinin çok büyük kısmı plakalarını kiraya vermeyi tercih ediyor. Otomobil alarak taksicilik yapan plaka sahiplerinin kazançları kiraya göre yüksek olsa da yapılan masraflar, ölümlü kaza riskleri, şoför bulma problemleri, arıza-bakım giderleri, fenni muayene, lastik masrafı, kaza riski, taksimetre ayar ücreti gibi birçok kalemdeki giderle karşı karşıya kalınıyor.

FAİZLER HEP YÜKSEK KALMAYABİLİR

Faizlerin hep yüksek kalması ihtimali bulunmuyor. Para politikaları değiştiğinde mevduat faizleri gerileme yaşayabilir. Kısa zaman önce mevduat faizleri oldukça düşük seviyelerdeydi. Faizlerin düştüğü ortamda mal fiyatlarında hızlı yükselişler yaşanabiliyor. Yatırım yaparken paranın zaman değeri ve alırken kazanma mantığıyla hareket etmek gerekiyor.

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