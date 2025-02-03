Önlerini kesmek istiyorlar! Ucuza satış yapan e-ticaret sitelerine sorumluluk yükleniyor

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AB, Çin'den yapılan ithalatı engellemek amacıyla Temu, Shein ve Amazon Marketplace gibi e-ticaret platformlarını internet üzerinden satılan tehlikeli ya da yasadışı ürünlerden sorumlu tutmayı planlıyor.

Financial Times tarafından görülen taslak teklife göre, gümrük reformları online platformları mallar AB'ye ulaşmadan önce veri sağlamaya zorlayarak yetkililerin paketleri daha iyi kontrol etmesine ve incelemesine olanak tanıyacak. Teklif, Asya'dan doğrudan Avrupalı müşterilere gönderilen tehlikeli ve sahte mallardaki artışla ilgili endişelerin ortasında geldi.

Şu anda, AB'de internetten mal satın alan herhangi bir kişi, gümrük amaçları için ithalatçı olarak kabul ediliyor. Ancak reformlar kabul edilirse, sorumluluk platformlara geçecek. Teklifte şu ifadeler yer alıyor: "Güvenli olmayan, sahte veya başka bir şekilde uyumlu olmayan ürünlerin artan hacmi, tüketiciler için ciddi güvenlik ve sağlık risklerine yol açmakta, çevre üzerinde sürdürülemez bir etkiye sahip olmakta ve meşru işletmeler için haksız rekabeti körükleyerek farklı sektörlerdeki rekabet gücü üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır."

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AB, 2024 yılında 4,6 milyar düşük değerli paket ithal etti ve bu rakam 2022 yılına göre dört kat arttı. Bu ithalatın yüzde 90'ından fazlası Çin'den yapıldı. Taslağa göre, bu ürünlerin çokluğu yetkililer üzerinde "sürdürülemez bir yük" oluşturmakta.

Reformlar kapsamında, online perakendeciler "ilgili gümrük vergisi ve KDV'yi tahsil etmek" ve "malların diğer AB gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak" zorunda olacak. Teklif ayrıca 150 Avro'nun altındaki mallar için mevcut gümrük vergisi muafiyetini kaldırarak bu malları gümrük kontrolüne tabi tutuyor. Taslağa göre 27 ulusal otoritenin gümrük verileri bir havuzda toplanacak ve yeni bir merkezi AB gümrük otoritesi (EUCA) kurulacak. Belge halen kendi içinde tartışılmaktadır ve 5 Şubat'ta yayınlanmadan önce değişebilir.