Nvidia yeni yapay zeka odaklı süper bilgisayarı ile grafik kartını tanıttı

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Nvidia İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında oyun bilgisayarları için güncellenmiş yeni RTX 50 serisi GeForce grafik işlemcilerini duyurdu.

GPU'lar (grafik işleme birimlerinin kısaltması) Nvidia'nın yapay zeka hızlandırıcılarında kullandığı Blackwell tasarımıyla yaratıldı.

Kaliforniya, Santa Clara merkezli Nvidia, başlangıçta video oyunları için grafik kartı üreticisi olarak ün kazandı. Ancak şirket şimdi bu ürünler veri merkezleri için hızlandırıcı yongalar ile oldukça büyük bir şöhrete ulaştı. Yine de oyuncular Nvidia'nın ünlü GeForce grafik kartına sahip bilgisayarlar için çırpınıyor ve şirketin grafik kartı bölümü yılda yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde ediyor.

Şirketin CEO'su Huang, yeni GeForce 50 serisi kartlarının bilgisayar oyuncuları için daha gerçekçi deneyimler yaratmak amacıyla yapay zeka mmarisi Blackwell'in yeteneklerinden yararlanacağını söyledi. Geleneksel grafik yongaları, görüntüdeki her pikselin gölgesini hesaplayarak bir görüntü oluştururken, yeni teknoloji bir sonraki karenin nasıl görünmesi gerektiğini tahmin etmek için daha çok yapay zekaya dayanacak. Huang sunum sırasında "GeForce, yapay zekanın kitlelere ulaşmasını sağladı ve şimdi yapay zeka, GeForce'a geliyor" dedi.

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Huang, yongaları kullanan dizüstü bilgisayarların daha uzun pil ömrüne sahip olacağını söyledi. Ayrıca ünlü iş insanı, yüksek güçlü masaüstü kullanıcılarının oyun oynamanın her zaman bir parçası olan daha duyarlı bir deneyim ile daha gerçekçi bir deneyim arasında seçim yapmak zorunda kalmayacaklarını belirtti. Amiral gemisi grafik kartı RTX 5090 modeli bu ayın ilerleyen zamanlarında ABD'de 1.999 dolara satışa sunulacak ve daha düşük seviye kartlar da daha sonra piyasaya sürülecek. 549 dolara mal olan RTX 5070, önceki serinin en üst modeli olan RTX 4090'dan daha iyi bir performansla Şubat ayında piyasaya sürülecek.

YAPAY ZEKA BİLGİSAYARI DA GELİYOR

Bunun yanında Lass Vegas'taki CES teknoloji fuarında Nvidia CEO'su Jensen Huang, "Project Digits" adlı yapay zeka (AI) odaklı kişisel bilgisayarı da duyurdu. 128 GB bellek ve 4 TB depolama alanı ile gelecek bilgisayarın ne zaman piyasaya çıkacağı kesinlik kazanmamakla beraber öğrenciler ve bilim insanları için tasarlandığı ifade edildi. Nvidia CEO'su Huang bilgisayarın kullanımları arasında bulut aracılığıyla devasa veri merkezlerine erişmeyi gerektiren AI modellerini çalıştırmanın da yer aldığını belirtti. Ayrıca Huang bilgisayarın yapay zeka destekli GB10 süper çipi ile desteklendiğini söyleyerek yeni çipi de gecede tanıttı.