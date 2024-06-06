Nvidia 3 trilyon doları aştı... Apple'ı da geride bıraktı | Teknoloji Haberleri

Teknoloji şirketi Nvidia, değeri 3 trilyon doları geçen ilk çip üreticisi oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Nvidia Corp. piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk bilgisayar çipi şirketi oldu ve piyasa büyüklüğü açısından Microsoft'un ardından dünyanın en değerli ikinci firması haline geldi. Bloomberg'in haberine göre uzmanlar hisselerdeki gerileme nedeniyle Microsoft'un Nvidia'nın gerisine düşebileceğini belirtiyor. Çarşamba günü hisseler yüzde 5'e kadar yükseldi ve şirket piyasa büyüklüğü açısından Apple'ı da geride bıraktı. ABD merkezli firmanın hisseleri bu yıl yüzde 147 oranında değer kazandı.



Şirketin İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang, Nvidia'nın yavaşlama emareleri göstermeyeceklerini, aksine firmanın yapay zeka için gerekli olan çiplerini her yıl geliştirmeyi planladığını söyledi. Huang, Ulusal Tayvan Üniversitesi'ndeki açılış konuşmasında katılımcılara, üretken yapay zekanın yükselişinin yeni bir sanayi devrimi olduğunu ve teknolojinin kişisel bilgisayarlara geçmesiyle Nvidia'nın önemli bir rol oynamayı beklediğini söyledi. CFRA Research'ün kıdemli hisse senedi analisti Angelo Zino, "Bu büyük değişimin çok erken vuruşlarını görüyoruz" dedi.

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