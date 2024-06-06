  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Nvidia 3 trilyon doları aştı... Apple'ı da geride bıraktı
‹ Önceki Haber Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Nvidia 3 trilyon doları aştı... Apple'ı da geride bıraktı

06.06.2024 - 10:50 | Son Güncelleme :
Nvidia 3 trilyon doları aştı... Apple'ı da geride bıraktı | Teknoloji Haberleri

Teknoloji şirketi Nvidia, değeri 3 trilyon doları geçen ilk çip üreticisi oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Nvidia Corp. piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk bilgisayar çipi şirketi oldu ve piyasa büyüklüğü açısından Microsoft'un ardından dünyanın en değerli ikinci firması haline geldi. Bloomberg'in haberine göre uzmanlar hisselerdeki gerileme nedeniyle Microsoft'un Nvidia'nın gerisine düşebileceğini belirtiyor. Çarşamba günü hisseler yüzde 5'e kadar yükseldi ve şirket piyasa büyüklüğü açısından Apple'ı da geride bıraktı. ABD merkezli firmanın hisseleri bu yıl yüzde 147 oranında değer kazandı. 

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang, Nvidia'nın yavaşlama emareleri göstermeyeceklerini, aksine firmanın yapay zeka için gerekli olan çiplerini her yıl geliştirmeyi planladığını söyledi. Huang, Ulusal Tayvan Üniversitesi'ndeki açılış konuşmasında katılımcılara, üretken yapay zekanın yükselişinin yeni bir sanayi devrimi olduğunu ve teknolojinin kişisel bilgisayarlara geçmesiyle Nvidia'nın önemli bir rol oynamayı beklediğini söyledi. CFRA Research'ün kıdemli hisse senedi analisti Angelo Zino, "Bu büyük değişimin çok erken vuruşlarını görüyoruz" dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.396 Değişim: 0,44% Hacim : 19.616 Mio.TL Son veri saati : 10:45
Düşük 10.387 06.06.2024 Yüksek 10.446
Açılış: 10.391
32,2599 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1470 06.06.2024 Yüksek 32,3345
Açılış: 32,2163
35,1423 Değişim: 0,22%
Düşük 35,0279 06.06.2024 Yüksek 35,3269
Açılış: 35,0639
2.450,98 Değişim: 0,45%
Düşük 2.436,61 06.06.2024 Yüksek 2.467,65
Açılış: 2.439,89
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.