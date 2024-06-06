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Sipay’e global yatırımcılardan 15 milyon dolar yatırım

06.06.2024 - 12:45 | Son Güncelleme :
Sipay’e global yatırımcılardan 15 milyon dolar yatırım | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek şirketi Sipay, global yatırım şirketlerinin ve melek yatırımcıların katıldığı ilk yatırım turunu başarıyla tamamladı. Sipay’in sektör liderliğini daha da güçlendirecek bu yatırım, global pazarlarda genişlemesine ve inovatif ürünler geliştirerek finansal kapsayıcılığı artırmasına hız kazandıracak.

Türkiye’nin lider fintek şirketlerinden Sipay, ilk yatırım turunu tamamladı ve Money 20/20’de duyurdu. Girişimcilere uzun vadeli yatırımları ve işbirliği katkılarıyla tanınan global yatırım şirketi Anfa VC’nin liderlik ettiği yatırım turunda Sipay 15 milyon dolar yatırım aldı. Finansal teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden yoğun ilgi gören yatırım turuna Citrus Pay ve Jupiter’den Jitendra Gupta, Pine Labs’ten Amrish Rau, CRED’den Kunal Shah, Khatabook’tan Ravish Naresh ve Pareto Holdings’ten Edward Lando’nun yanı sıra çok sayıda tecrübeli yatırımcı katıldı. Finansal teknolojiler alanında uçtan uca hizmet sunan Sipay; aldığı yatırımı ürün gamını genişletmede, inovatif çözümler geliştirmede, yeni pazarlara açılmada ve global gücünü daha da artırmada kullanacak.

YILLIK 10 KAT BÜYÜME ORANINA SAHİP

2019 yılında kurulan; bireylerin ve işletmelerin tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden alternatifli seçeneklerle karşılayan Sipay, global kurumsal şirketlerin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen bankalarına ve teknoloji şirketlerine hizmet sunuyor. 2023 yılında Deloitte Teknoloji Fast 50’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen fintek şirketi ünvanına layık görülen ve PSM Awards’dan da 2 “altın” ödül alan Sipay, kârlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Nisan 2024 itibarıyla yıllık 10 kat büyüme oranına sahip olan Sipay, önümüzdeki bir yıllık dönemi 300 milyon dolar gelir ile kapatmayı
hedefliyor.

FİNANSAL PAZAR YERİ YOLDA

Sipay Kurucusu ve Global CEO'su Nezih Sipahioğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “İhtiyaç ve beklentilerin hızla değiştiği dijital çağda, fintek trendlerinin öncüsü olmayı ve kullanıcılarımıza en yenilikçi çözümlerle hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Aldığımız bu yatırım da ekibimizin disiplinli çalışmasının ve özverisinin bir kanıtıdır. Bu finansmanla yapay zekâ, hiper kişiselleştirme, gömülü finans, blockchain ve sanal gerçeklik üzerine çalışmalarımızı hızlandırırken aynı zamanda yeni pazarlara da açılacağız. Tek platform üzerinden geniş ürün ve hizmet yelpazesi sunan kapsamlı bir finansal pazar yerini hayata geçirerek, kullanıcılarımızın ticari ve kişisel finansal ihtiyaçları için en uygun çözümleri seçebilmelerine olanak sağlayacağız." 

Anfa Ortağı Idris Sami ise şöyle konuştu: “Nezih ve ekibi kısa sürede çok şey başardı. Onlarla ortak
olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

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