Nefesler tutuldu...Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor | Teknoloji Haberleri

Türkiye'nin insanlı uzay yolcuğuna sadece 2 gün kaldı. Fırlatma töreni, İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan takip edilecek.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de (TSİ) ilk kez bir Türk astronot uzaya fırlatılacak. Fırlatma töreni nedeniyle nefeslerin tutulacağı o anlar, İstanbul ve Ankara’daki meydanlardan da takip edilebilecek.

BAKAN KACIR ABD’YE UÇTU



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için Florida eyaletinde gerçekleştirilecek Fırlatma Töreni’ne katılmak üzere ABD’ye uçtu. Fırlatma törenini izlemek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde hazırlıklara başlandı. Taksim ve Kızılay gibi meydanlara planetaryumlar kuruldu. Türkiye’de nefeslerin tutulacağı o anların izleneceği diğer adresler ise bilim merkezleri olacak.

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MİLLİ UZAY PROGRAMI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat 2021'de Milli Uzay Programı’nı açıkladı. 10 hedef içerisinde yer alan bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için başlatılan projede sona gelindi. İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı, bilim misyonu kapsamında uzaya gönderilecek.

TEKNOFEST’TE TANITILDI



Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY ve Axiom Space uzmanlarının detaylı ve zorlu bir süreç sonunda seçtiği astronot adayları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk kez 29 Nisan 2023 tarihinde İstanbul TEKNOFEST’te tanıtıldı.

İŞTE BİLİM MİSYONU!

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye’de gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra projenin en önemli çıktılarından biri olacak olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında; insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi, üretim teknolojileri ve temel bilimler alanlarında yapılacak. Deneylerin entegrasyon ve uyum çalışmalarını ise TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

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4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT



Axiom Space’in, ISS'e göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olarak belirlendi.

HEDEFE BİR ADIM DAHA



Florida'dan yapılacak fırlatma işlemi 18 Ocak 2024 Perşembe günü (TSİ) 01.11'de yapılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye'nin 2021'de ilan ettiği Milli Uzay Programının “ilk insanlı uzay misyonu” hedefine ulaşacak.

PLANETARYUMDA NÖBET



Fırlatma Töreni, 17 Ocak 2024 çarşamba günü saat 23’ten itibaren Kızılay ile Taksim’deki planetaryumlardan da takip edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara’daki meydanlara, “dome çadır” adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturdu. Alanın etrafına Alper Gezeravcı’nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi.

YER İSTASYONU TAKİPTE



Öte yandan, Ankara ODTÜ Yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu’nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu an be an takip edilecek.

BİLİM MERKEZLERİ DE AÇIK



Fırlatma töreni, sadece meydanlara kurulan planetaryumlarda değil bilim merkezlerinde de izlenebilecek. Bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine bir çok programa yer verilecek.

Türkiye’de nefeslerin tutulacağı tarihi anlar;

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Konya Bilim Merkezi, Bursa GUHEM, Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi’den de izlenebilecek.

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