Microsoft'tan OpenAI kararı... Yönetim kurulundan çekiliyor | Teknoloji Haberleri

ABD'li teknoloji devi Microsoft, yapay zeka şirketi OpenAI'nin yönetim kurulundan çekilme kararı aldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Microsoft, Avrupa ve ABD’deki düzenleyici kuruluşların incelemeleri nedeniyle yapay zeka şirketi OpenAI yönetim kurulundaki koltuğundan çekileceğini açıkladı.

CNBC haberine göre Microsoft’un Genel Müşavir Yardımcısı Keith Dolliver, bu pozisyonun kurulun bağımsızlığından ödün vermeden faaliyetleri hakkında bilgi sağladığını söyledi.

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Ancak Financial Times’a göre mektupta, koltuğa artık ihtiyaç olmadığı ve Microsoft’un yeni oluşturulan yönetim kuruluyla önemli ilerlemeler kaydettiği de belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu daha önce Microsoft’un üretken yapay zeka pazarı ile ilgili bir rekabet soruşturmasıyla karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

AB’nin yürütme organı olan Komisyon, Ocak ayında yaptığı açıklamada, teknoloji şirketleri ile üretken yapay zeka geliştiricileri arasında imzalanan bazı anlaşmaları incelediğini açıkladı. Komisyonun inceleyeceği özel anlaşmalardan birinin Microsoft-OpenAI işbirliği olduğunu belirtiliyor.

Microsoft'un OpenAI'ye bugüne kadarki toplam yatırımının 13 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. OpenAI’ye yapılan yatırım ve ortaklık göz önüne alındığında Microsoft, yapay zeka sektöründe lider şirketlerden biri haline geldi.

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