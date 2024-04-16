Microsoft'tan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirkete dev yatırım | Teknoloji Haberleri

Microsof, BAE Merkezli yapay zeka şirketine 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD teknoloji şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir yapay zeka şirketi olan G42′ye 1,5 milyar dolar yatırım yapacak. CNBC'deki habere göre anlaşma gereği Microsoft Başkanı Brad Smith, G42′nin yönetim kuruluna da katılacak. Ayrıca G42, yapay zeka uygulamalarını ve hizmetlerini Microsoft Azure bulut hizmetinde çalıştıracak.

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G42, veri merkezlerini işleten ve yapay zeka uygulamaları satan bir şirket. Şirket, Azure üzerinden sunulacak Jais adında Arapça yapay zeka uygulama modeli geliştirdi.

Microsoft, "Her iki şirket de ABD ve uluslararası ticaret, güvenlik, sorumlu yapay zeka ve iş bütünlüğü yasa ve düzenlemelerine uyma taahhüdüyle ilerleyecek. Bu konulara ilişkin çalışma, G42 ile Microsoft arasında hem BAE hem de ABD hükümetleriyle yakın istişarede bulunularak geliştirilen ayrıntılı bir Hükümetlerarası Güvence Anlaşmasına tabidir." açıklamasında bulundu.

G42′nin, aralarında TikTok’un sahibi ByteDance’ın da bulunduğu Çinli firmalara yatırım yaptığı biliniyor. Microsof'un ünlü sohbet robotu ChatGPT'nin yaratıcısı Open AI'de de yatırımı bulunuyor.

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