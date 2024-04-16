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Hazine Bakanlığı'ndan Dünya Bankası ile yapılan anlaşma ile ilgili açıklama

16.04.2024 - 16:38 | Son Güncelleme :
Hazine Bakanlığı'ndan Dünya Bankası ile yapılan anlaşma ile ilgili açıklama | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Dünya Bankası ile yaptığı anlaşma ile ilgili sosyal medyada çıkan iddiaları yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası ile yapılan 5 yıllık anlaşma ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Dünya Bankası (DB) ve Türkiye arasındaki beş yıllık işbirliğinin yol haritası niteliğindeki Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) dokümanına ilişkin sosyal medyada dolaşan iddialar asılsız ve mesnetsizdir.

1947 yılında üye olduğumuz Dünya Bankası’ndan bugüne kadar toplamda 52 milyar dolar finansman sağlanmıştır. Söz konusu finansman kalkınma önceliklerimiz kapsamında ilgili kuruluşlarımız ve DB tarafından ortaklaşa geliştirilen projeler kapsamında kullanılmaktadır.

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DB’den sağlanan kaynakların proje amacının dışında kullanımı söz konusu değildir.

DB kredileri yoksulluğun azaltılması ve refahın eşit paylaşılması odağında sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte olup; bu kaynakların kullanımında toplumun ortak çıkarı gözetilmektedir.

CPF programında geçen “kırılgan gruplar” esas itibarıyla yeşil dönüşümden olumsuz etkilenecek meslek gruplarında çalışanlar ile finansmana erişimde zorluklarla karşılaşanları ifade etmektedir. DB projeleri ile söz konusu gruplara beceri kazandırılarak üretime dahil edilmesi ve böylece istihdamın artırılarak yoksulluğun azaltılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu kredilerin İstanbul sözleşmesi ve LGBT ile ilişkisi yoktur.

Avrupa Birliği’nden sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında sağlanan hibe desteğinin kullanımında Dünya Bankası önemli bir rol oynamaktadır. CPF dokümanında bu gibi desteklere ilişkin göstergeler de takip edilmektedir. Ancak yeni CPF dokümanında sığınmacılar özelinde DB’den sağlanacak herhangi bir kredi bulunmamaktadır.

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Geçmişte olduğu gibi Dünya Bankası ile kalkınma hedeflerimizin desteklenmesinde birlikte çalışmaya ve geliştirdiğimiz büyük projelerimiz ile katma değer üretmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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