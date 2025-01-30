Meta, Trump davasında geri adım attı

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Konuya aşina üç kişiye göre Meta, 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na yapılan saldırının ardından hesaplarını askıya alan ABD Başkanı Donald Trump'ın şirket aleyhine açtığı davayı çözmek için 25 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Bu, büyük bir şirketin kendisini eleştirenleri ve rakiplerini cezalandırmakla tehdit eden Trump'la anlaşmaya varmasının son örneği ve Meta ile CEO'su Mark Zuckerberg'in yeni Trump yönetimine yaranmaya çalışan diğer büyük teknoloji şirketlerine katıldığı bir döneme denk geliyor.

Konuya ilgili kişiler Çarşamba günü anlaşmayı tartışmak üzere isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştular. Bu kişilerden ikisi anlaşmanın şartlarının 22 milyon doların Trump'ın gelecekteki başkanlık kütüphanesi olacak kar amacı gütmeyen kuruluşa gitmesini içerdiğini söyledi. Kalan miktarın ise yasal masraflara ve diğer davacılara gideceğini söylediler.

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Anlaşmaya ilişkin ilk haber Wall Street Journal'dan geldi.

Zuckerberg Kasım ayında Trump'ı Florida'daki özel kulübünde ziyaret ederek, diğer teknoloji, iş dünyası ve hükümet yetkililerinin de yaptığı gibi, yeni başkanla arasını düzeltmeye çalıştı. Söz konusu kişiler, yemekte Trump'ın davayı gündeme getirdiğini ve çözmeye çalışmalarını önerdiğini, bunun da taraflar arasında iki ay sürecek müzakereleri başlattığını söyledi.

Meta ayrıca Trump'ın açılış komitesine 1 milyon dolarlık bir bağışta bulundu ve Zuckerberg, Google'dan Sundar Pichai, Amazon'dan Jeff Bezos ve eskiden Twitter olarak bilinen X platformunun sahibi olan Elon Musk ile birlikte Trump'ın geçen hafta Kongre Binası Rotunda'daki yemin töreni sırasında en ön sırada yer alan birkaç milyarder arasındaydı.



Trump'ın göreve başlamasından önce Meta, Trump ve müttefiklerinin uzun zamandır önceliği olan platformundaki doğruluk kontrolünü bıraktığını duyurdu.

Trump davayı ilk döneminin sona ermesinden aylar sonra açtı ve sosyal medya şirketlerinin eylemini “Amerikan halkına karşı yasadışı, utanç verici bir sansür” olarak nitelendirdi.

Twitter, Facebook ve Google özel şirketler ve kullanıcıların bu şirketlerin ürünlerini kullanabilmeleri için hizmet şartlarını kabul etmeleri gerekiyor. 1996 tarihli İletişim Ahlak Yasası'nın 230. Bölümü uyarınca, sosyal medya platformlarının, “iyi niyetle” hareket ettikleri sürece, örneğin müstehcen olan ya da hizmetlerin kendi standartlarını ihlal eden gönderileri kaldırarak hizmetlerini denetlemelerine izin veriliyor.

Yasa ayrıca internet şirketlerini kullanıcıların yayınladıkları materyaller için sorumluluktan muaf tutuyor.

Ancak Trump ve diğer bazı politikacılar uzun zamandır X, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının bu korumayı kötüye kullandıklarını ve dokunulmazlıklarını kaybetmeleri ya da en azından kısıtlanmaları gerektiğini savunuyor.