‘Mavi kuş’ artık parayla uçacak‘ | Teknoloji Haberleri

Twitter’ın yeni patronu Elon Musk’ın ‘mavi tik’ yani onaylanmış hesapları ‘Twitter Blue’ isimli premium hizmet kapsamına almak istediği ileri sürüldü. Musk’ın ayrıca, sadece ABD, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde kullanıma açık olan bu hizmeti herkese açmak ve fiyatını 4.99 dolardan 19.99 dolara çıkarmak istediği de belirtildi. Eğer Musk dediğini yaparsa Türkiye’deki ‘mavi tik’li kullanıcılar da aylık 19.99 TL gibi bir ücretle karşı karşıya kalabilir.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; dünyanın en büyük sosyal ağlarından Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan ABD’li iş insanı Elon Musk, bazı ekstra özellikler sunan Twitter Blue hizmetinin fiyatını arttırmak ve ‘mavi tik’ olarak bilinen onaylanmış hesap özelliğini de bu premium hizmete dahil etmek üzere harekete geçti. ABD’li medya kuruluşu The Verge’nin haberine göre, Elon Musk sosyal medya ağının bazı ülkelerde ücretli olarak sunduğu hizmeri ‘Twitter Blue’nun fiyatını 4.99 dolardan 19.99 dolara çıkarmayı, onaylanmış hesapların alabildiği ‘mavi tik’ özelliğini de Twitter Blue hizmetinin içerisinde dahil ederek paralı hale getirmeyi planlıyor. Buna göre, şu anda tüm Twitter kullanıcıların başvurabildiği, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın (ünlüler, devlet adamları, gazeteciler, resmi kurumlar, şirketler vb.) orijinal olduğunun bilinmesini sağlayan ‘mavi tik’ yani onaylanmış hesap başvurularına önümüzdeki dönemde yalnızca Twitter Blue aboneleri başvurabilecek.

‘MAVİ TİK’İ OLANLAR NE YAPACAK?

Halihazırda hesabı onaylanan Twitter kullanıcılarından ise bu zorunluluğun getirildiği andan itibaren 90 gün içerisinde Twitter Blue abonesi olmaları istenecek. Eğer Elon Musk’ın bu fikri gerçekleşirse Türkiye’deki ‘mavi tik’ sahibi bir kullanıcının da Twitter’a tıpkı Youtube’un Premium hizmeti gibi aylık ücretler ödemesi gerekebilir. Üstelik şu anda sembolik bir ücretle 4.99 dolara abone olunabilen Twitter Blue aboneliği fiyatının çok yakında 4 katı artarak 19.99 dolara çıkması da beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. Üstelik bu yeni geliştirmeler için Elon Musk’ın Twitter çalışanlarına 7 Kasım 2022 tarihine süre verdiği de iddia ediliyor.

FİYAT 372 TL OLMAZ

Şu anda isteğe bağlı ve ücretli aylık abonelik olarak kullanıcılara sunulan Twitter Blue sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da devreye alınmış durumda. Yani ne Türkiye’de ne de Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde bu özellik aktif değil. Bu kapsamda, Musk’ın öncelikle Twitter Blue aboneliğini bütün ülkelerde açması gerekiyor. Konuyla ilgili görüştüğümüz uzmanlar, özelliğin herkese açılmasının ardından tıpkı Youtube Premium’da olduğu gibi belirli bir aylık ücretle Türkiye’de kullanıcıların bu hizmeti satın alabileceğini belirtiyor. Her şey hazır olduğunda fiyatın ise doğrudan 19.99 doların karşılığı olan 372 TL değil, Türkiye pazarına uygun örneğin 19.99 TL şeklinde belirlenebileceğini söyleyebiliriz.

MUSK’IN AMACI ZARAR EDEN KUŞU AYAĞA KALDIRMAK

Dünya üzerinde 237 milyon kullanıcısı bulunan Twitter, gelirini arttırma ve kâr açıklama noktasında Instagram ve Youtube’un gerisinde kaldı. 2021 yılında toplam 5 milyar dolar gelir elde edebilen Twitter, bu dönemde 50 milyon dolar zarar etti. Öte yandan, bir zamanlar 60 milyar dolarları gören şirketin piyasa değeri de 40 milyar dolara kadar geriledi. Elon Musk da aslında Twitter Blue hamlesiyle öncelikli hedefinin şirketin gelirlerini arttırmak ve kâra geçirmek olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte Musk’ın göreve başlaması sonrası gelen istifa ve işten çıkarmalar kapsamında sosyal ağın gelecekte farklı iş modeli benimseyeceği de bekleniyor.

* 240 milyon Twitter’daki toplam hesap sayısı

* 48 milyon Onaylanmış yani ‘mavi tik’ alan hesap sayısı

* 50 milyon Twitter’daki ‘bot’ sahte hesap sayısı

NEDİR BU MAVİ TİK?

Twitter’da ‘mavi tik’ işareti onaylanmış hesaplara verilen bir özellik olarak biliniyor. Bu işareti almak için kullanıcıların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Şirket bunları ‘tanınmışlık’, ‘orijinallik’ ve ‘aktiflik’ olarak sıralıyor. ‘Mavi tik’ yani onaylanmış hesaba sahip olmak için ünlü, devlet adamı, devlet kurumu, gazeteci, yazar, tanınmış şirket, kâr amacı gütmeyen kuruluş, haber kuruluşu, spor kulübü vb. olmak ve bunu kanıtlamak gerekiyor. Kanıtlamayan kişi ve kuruluşlara bu onay verilmiyor. Twitter’ın 240 milyon adet kullanıcısı bulunuyor. Ancak bu kullanıcıların yaklaşık 50 milyonunun ‘bot’ diye tabir edilen sahte hesaplardan oluştuğu tahmin ediliyor. Yine ‘mavi tik’ yani onaylanmış kullanıcı sayısının da toplam kullanıcı sayısının yüzde 20’sine ancak ulaşabildiği biliniyor. Kısacası 240 milyon kullanıcının yaklaşık olarak 48 milyonunda ‘mavi tik’ özelliği aktif olarak yer alıyor.

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