Bankaların kârı 5 katı aştı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Eylül 2022 dönemine ait “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporunu açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 13 trilyon 99 milyar 876 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 3 trilyon 884 milyar 413 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 42.2 oldu. Bankacılık sektörü yılın ilk 9 ayında 286,2 milyar TL kâr elde etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; sektör 2021’nin aynı döneminde 56.9 milyar TL kâr elde etmişti. Takipteki brüt alacakların toplam nakdi kredilere oran Eylül itibarıyla yüzde 2.28 oldu, Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 3.54 olmuştu. Eylülde sermaye yeterliliği yüzde 19 oldu, Eylül 2021’de bu oran yüzde 17’ydi. Çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 15, toplam aktifler 13.1 trilyon TL oldu. Toplam krediler 6.84 trilyon TL oldu.

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Geçen yıl aynı dönemde toplam krediler 4.04 trilyon TL olarak gerçekleşmişti.

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