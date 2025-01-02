İTO Başkanı Avdagiç'ten yeni strateji

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2025 yılı, yapay zekada yardımcı pilotlardan bağımsız kararlar alabilen otonom aracılara geçiş yılı olarak görülüyor. 2025’i, Türkiye’de de yapay zekayı moda sözcük olmaktan çıkarıp, dünya ile birlikte bu teknolojiyi endüstriyel uygulamalara dönüştürme yılı yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, 2025’in yaklaşık iki yıl önce ChatGPT ile başlayan yapay zeka teknolojisinde ‘dönüm noktası’ olarak adlandırıldığını kaydetti. Avdagiç, yapay zeka yarışında Türkiye'nin kendini güçlü şekilde göstermesi gerektiğini söyledi.

Avdagiç, veri ve algoritma çağına dikkati çekerek, "Yapay zeka iş yapış şekillerimizi yeniden tanımlıyor, ülke ekonomilerini şekillendiriyor. Türk şirketlerinin özellikle sektörlere adaptasyon tarafında ChatGPT, Anthropic gibi örneklerden yola çıkarak, adlarından söz ettirmesi kalkınma sürecimizi yeni bir noktaya taşıyacaktır" açıklamasını yaptı.



"BU TEKNOLOJİNİN KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE KULLANIMININ ENGELLENMESİ DE BİR ZORUNLULUK"

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Avdagiç, yapay zeka veri merkezleri için 2024 ve 2027 yılları arasında 1,4 trilyon doları aşan bir yatırım planlandığını, yapay zeka çipleri geliştiren Nvidia'nın piyasa değerinin 3,3 trilyon doları geçtiğini hatırlattı. Amerikan şirketlerinin henüz yüzde 5'inin zekayı ürün ve hizmetlerinde kullandığını belirten Avdagiç, yarışa ilk katılanların önde ilerleyeceğini kaydetti.

Yapay zekanın etik ve ahlaki tarafının da tüm dünyanın tartıştığı önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Şekib Avdagiç, “Risk ve tehlikelerden uzak durmak için etik yapay zeka kavramı da hayatımıza girecek. Uzmanların da ifade ettiği gibi yapay zekayı üretimin emrine verecek uygulamalar yaygınlaştırılırken, bu teknolojinin kontrolsüz bir şekilde kullanımının engellenmesi de bir zorunluluk olacaktır. İlerleyen yapay zekanın bireysel haklar, mahremiyet, manipülasyon yapmama gibi temel değerlerle iyi tanımlanmış etik kurallara uygun olması için de büyük çaba sarf edilmesi doğru olacaktır” görüşünü belirtti.

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"YAPAY ZEKA 2025'TE BAZI İŞLERİN YERİNİ ALACAK, BAZILARINI TAMAMLAYACAK"

IMF'ye göre yapay zekanın dünya genelinde işlerin neredeyse yüzde 40'ını etkileyeceğini belirten Avdagiç, "Yapay zeka 2025'te birçok farklı form alacak. Bazı işlerin yerini alacak, bazılarını tamamlayacak. İlk örnekler oldukça dikkat çekici. Google'ın AI laboratuvarı DeepMind'ın 2020’de başlattığı AlphaFold2 modeli, insan vücudundaki neredeyse her protein yapısını doğru tahmin etti. Yapay zeka tasarımlı ilaçlarla 2025 yılında tanışacağız. Bütün bunlar heyecan dolu bir AI dönemine çok yaklaştığımızın habercisi" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İstanbul iş dünyasını dijital çağın değişen gereklerine hazırlama gayreti çerçevesinde Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkisi Projesi ile yapay zekayı doğru kullanarak daha verimli, daha etkin hale getirme yarışında firmalara destek olacaklarını kaydetti.

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"ÜRETKEN YAPAY ZEKANIN İŞ DÜNYASINA ETKİSİ PROJESİ’Nİ BAŞLATTIK"

Avdagiç, yapay zeka teknolojilerinin ticaret sektörüne entegrasyonunun büyük faydalar sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“İstanbul Ticaret Odası olarak yapay zekanın bir alt dalı olan Üretken Yapay Zekanın İş Dünyasına Etkisi Projesi’ni başlattık. Ekonomi ve üretimi en fazla etkileyeceğine inandığımız üretken yapay zekanın iş dünyasına etkisini ele alan çalışmalarımızı 2025’te hızlandıracağız. Veri altyapısının hazırlanmasının önemine dikkat çekeceğiz. Perakende, sağlık, medya, bankacılık ve finans, e-ticaret, otomotiv, tekstil, inşaat ve eğitim gibi alanlarda üretken yapay zekanın etkilerini inceleyeceğiz. Üretken yapay zeka ile satış dönüşümü, yeni iş modelleri, finansal operasyonlar, rekabet avantajı oluşturma gibi birçok alanda firmaların yapay zekaya ilgilerini ve farkındalıklarını artırmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz."

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Yapay zekanın ticaret sektöründe de önemli fırsatlar sunduğunu belirten Avdagiç, “Ticaret sektöründe yapay zeka kullanımı iş süreçlerini daha verimli hale getirirken, rekabet avantajı da sağlıyor. Odaklanmış pazarlama stratejisi, hedef kitle sınıflandırma, dinamik fiyatlandırma, pazarlama optimizasyonu, chatbot ve sanal asistanlar, duygu analizi ve geri bildirim yönetimi, tedarik zinciri optimizasyonu, otonom üretim sistemleri, lojistik yönetimi gibi birçok uygulama çok yakında hayatımıza girecek” diye konuştu.