İlk elektrikli Ferrari 2025'te yollarda... CEO Vigna: Motorun kükreme sesi de olacak | Teknoloji Haberleri

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna lüks otomobil üreticisinin yeni elektrikli aracının sürücülere tarihi içten yanmalı motorlarıyla aynı kükreme sesini sunacağına söz verdi. Elektrikli otomobil güç aktarma mekanizmaları bilindiği gibi sessiz çalışıyor. Ferrani'nin ilk elektrikli otomobili ise 2025'te yollarda olacak.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İtalyan lüks otomotiv şirketi Ferrari, ilk elektrikli aracını 2025 yılının son çeyreğinde piyasaya sürecek. CNBC haberine göre şirket Haziran ayında da İtalya’nın Maranello kentinde elektrik motorları, akü paketleri ve güç çeviricileri üretmek üzere yeni bir üretim tesisi açacak.

Ferrari, yeni bir yüksek performanslı elektrikli süper otomobil serisiyle pazar payı oluşturmayı planlıyor. Ayrıca İtalyan devi, 2026 yılına kadar satışlarının yaklaşık yüzde 60′ının tamamen elektrikli ve hibrit otomobiller arasında bölüneceğini öngörüyor.

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MOTOR KÜKREMESİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE DE OLACAK

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, şirketin elektrikli otomobil serisinde performans, tasarım ve sürüş deneyimine odaklanmayı sürdüreceğini söyledi. Vigna elektrikli otomobillerinin sessiz olmayacağını vurguladı. Vigna "Arabalarımız gibi lüks araçlardan bahsettiğimizde, müşterimize sunabildiğimiz duygudan söz ediyoruz. Dolayısıyla yolda gördüğünüz diğer elektrikli otomobiller gibi işlevsel arabalardan bahsetmiyoruz. Dürüst olmak gerekirse, müşterimize benzersiz bir deneyim sunabileceğimizden hiç şüphemiz yok. Çünkü teknolojiyi benzersiz bir şekilde kullanabiliyoruz. Şirketimizin başından beri yaptığı da budur" dedi.

Elektrikli otomobillerde güç aktarma organları büyük ölçüde sessiz olsa da Ferrari mühendisleri, 1947′den bu yana spor otomobillerine güç veren yanmalı motorların ikonik kükremesini elektrikli otomobillerde de taklit etmeye çalışıyor.

KAR REKORU KIRDI

Ferrari hisseleri, 2023′teki yüzde 59 artan Ferrari hisseleri, yüzde 29 artışla 2024′e güçlü bir başlangıç ​​yaptı. Şirket geçen yıl rekor kazanç elde etti ve yıllık net kâr yüzde 34 artışla 1 milyar euroyu aştı.

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