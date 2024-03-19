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Elon Musk'tan depresyon itirafı

19.03.2024 - 17:00 | Son Güncelleme :
Elon Musk'tan depresyon itirafı | Genel Haberler

Tesla CEO'su Elon Musk, X hesabında yayınlanan röportajında depresyona karşı ketamin kullandığını söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 188 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Elon Musk, eski CNN sunucusu Don Lemon'ın kendisi ile yaptığı röportajda depresyona karşı ketamin ilacını kullandığını söyledi. AP'de yer alan habere göre Tesla CEO'su, ketamin kullandığı zamanları "Beynimde bir tür negatif kimyasal durumun olduğu zamanlar, sanırım depresyon gibi" diye tanımladı.  Musk, ilacı uyuşturucu amacıyla kullanmadığını ifade ederek doktor tarafından verilen reçetesi olduğunu belirtti ve "Çok fazla ketamin kullanırsanız gerçekten iş yapamazsınız" dedi. 

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KETAMİN NEDİR? 

Bir tür kimyasal olan ketamin, acil hastalarda ya da ameliyatlarda ağrı kesici olarak kullanılabiliyor. Veteriner hekimler tarafından hasta hayvanları uyuşturmak için sıkça ketamin kullanılıyor. Ayrıca depresyon tedavilerinde antidepresan olarak hastalara ketamin verilebiliyor. Ancak ketaminin özellikle gençler arasında uyuşturucu amacıyla aşırı miktarda kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bu tarz kullanımlar ölümlere sebebiyet verebiliyor. 


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