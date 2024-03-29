Huawei'nin kârı iki kat arttı | Teknoloji Haberleri

Çinli teknoloji devi Huawei’nin karı 2023′te akıllı telefon ve otomobil işlerinin artmasıyla ikiye katlandı

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, 2023 yılı net kârının iki katından fazla arttığını açıkladı. Net kâr, yıllık bazda yüzde 144,5 artarak 87 milyar yuana (12 milyar dolar) yükseldi. Şirket ayrıca yıllık gelirin yüzde 9,6 oranında artarak 704,2 milyar yuana (99,18 milyar $) çıktığını bildirdi. Huawei’ye göre bazı işletmelerin daha kaliteli operasyonları ve satışları karlılığı artırdı. Şirketin 2022′deki net kârı Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle yüzde 69 düşmüştü.

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Telekomünikasyon şirketi , Ağustos ayı sonlarında Çin’de Mate 60 Pro’nun piyasaya sürülmesiyle 2023′te akıllı telefon pazarına geri dönüş yaptı. Mate 60 Pro, Huawei’nin Çin’deki satışlarının artmasına yardımcı oldu. Canalys’e göre, dördüncü çeyrekte ülkedeki Huawei akıllı telefon sevkiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 47 artış göstererek şirketi pazar payı açısından Xiaomi’nin önünde dördüncü sıraya yerleştirdi. Veriler, Apple’ın sevkiyatlarda yıllık yüzde 6 büyümeyle ilk sırayı koruduğunu gösterdi. ABD'nin koyduğu kısıtlamalar yüzünden şirket 2019 yılından bu yana ABD pazarına erişemiyordu.

Bunun yanında şirketin akıllı otomobiller ile ilgili çözümleri ve elektrikli otomobil üreticilerle yaptığı çalışmalar sayesinde karının arttığı bildirildi.

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