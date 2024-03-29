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ABD'de kritik veri açıklandı

29.03.2024 - 15:42 | Son Güncelleme :
ABD'de kritik veri açıklandı | Ekonomi Haberleri

ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), piyasa beklentilerine paralel artış gösterdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu izlemek için PCE verilerini takip ediyor.  ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, çekirdek PCE Şubat ayında beklentilere paralel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Aylık bazda fiyat artışı yüzde 0,3 olarak belirlendi. ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu izlemek için PCE verilerini takip ediyor.  

Kişisel tüketim harcamalarında ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,5 artış yaşandı. Piyasa beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,5 artış olacağı şeklindeydi. ABD'de aynı ayda kişisel gelirler aylık yüzde 0,3, harcamalar yüzde 0,8 artış gösterdi. Beklentiler sırasıyla aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 0,5 artış yaşanacağı yönündeydi.


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