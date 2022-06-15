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Google Haritalar’da yol ücretleri görülecek

15.06.2022 - 08:43
Google Haritalar’da yol ücretleri görülecek | Teknoloji Haberleri

ABD merkezli teknoloji devi Google, en çok kullanılan uygulamalarından olan ‘Haritalar’ için yeni bir özellik oluşturdu. Uygulamanın hem Android hem de iOS sürümü için geliştirilen özellik, kullanıcıların gidecekleri güzergâhtaki ücretli yollara ne kadar para ödeyeceklerini gösterecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ücretli yollara alternatif olarak bedava güzergâhları da gösterecek olan uygulamanın yeni özelliği şu an ABD, Endonezya, Hindistan ve Japonya’da kullanıma sunuldu.

Özelliğin Google tarafından kısa süre içinde birçok farklı ülkede aktifleştirilmesi ve Türkiye’de de kullanıma sunulması bekleniyor. Son dönemde Haritalar uygulamasını daha işlevsel hale getirmek için farklı çalışmalar yapan Google, gidilecek bölgelerin hava kalitesi ve ne kadar kalabalık olduğunun görüntülenmesi gibi yenilikler getirmişti.


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