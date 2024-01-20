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Elon Musk'tan yeni yapay zeka hamlesi! ChatGPT'ye rakip oldu, şimdiden 500 milyon dolar topladı

20.01.2024 - 14:02 | Son Güncelleme :
Elon Musk'tan yeni yapay zeka hamlesi! ChatGPT'ye rakip oldu, şimdiden 500 milyon dolar topladı | Teknoloji Haberleri

Open AI'deki görevinden ayrılıp rakip yapay zeka şirketi xAI'yi kuran Elon Musk, şirketi için ilk etapta 500 milyon dolarlık yatırım aldı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'un yapay zeka şirketi xAI'nin, yatırımcılardan 500 milyon dolarlık taahhüt aldığı açıklandı. Şirket ilk etapta 1 milyar dolarlık yatırım alma hedefinde önemli bir yol katetti. Firmanın uzun vadede 15 - 20 milyar dolarlık bir değerlenme hedefi olduğu medyaya daha önce yansımıştı. Yatırımcıların X.xom hissedarları olduğu tahmin ediliyor. 

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2022'nin sonunda piyasaya sürülen sohbet robotu ChatGPT, tüm dünyada yapay zeka çılgınlığının yaşanmasına neden oldu. Elon Musk, ChatGPT'yi yapan şirket OpenAI'nin kurucuları arasındaydı. Ancak Musk, geçtiğimiz yıl şirketin yönetim kurulundan ayrıldı. Open AI'ye alternatif olarak Musk yakın zamanda xAI şirketini kurdu. Şirketin ilk sohbet robotu Grook Musk'ın da sahibi olduğu, eski adı Twitter olan X üzerindeki sosyal medya gönderileri kullanılarak geliştirildi. Bu, Grok'un yanıtları için diğer sohbet robotlarına kıyasla daha güncel verilere erişmesine olanak tanıyor.

Musk Kasım ayında X'deki hisse senedi yatırımcılarının xAI'nin yüzde 25'ine sahip olacağını söyledi.  X.com'u destekleyenler arasında Oracle'ın sahibi milyarder Larry Ellison, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Fidelity Management & Research Co. ve Suudi Prens Alwaleed bin Talal da yer aldığı biliniyor. 


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