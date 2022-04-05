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Elon Musk Twitter’ın yönetimine giriyor

05.04.2022 - 16:28
Elon Musk Twitter’ın yönetimine giriyor | Teknoloji Haberleri

Elon Musk, 2.3 milyar dolara Twitter hissesi satın alarak Twitter’ın en büyük ortaklarından biri oldu. Bu aşamadan sonra en büyük ortak olarak şirketin yönetim kuruluna da atanması bekleniyor.

Ses getiren işlere imza atan Güney Afrikalı iş adamı Elon Musk’ın son hamlesi tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor. Musk’ın Twitter’ın en büyük ortağı olmasıyla birlikte yeni adımlar da atılmaya başlandı. Musk bundan sonra alınacak kararla birlikte Twitter’ın yönetim kuruluna girecek ve kritik kararlara en büyük ortak olarak imza atacak.

Twitter'dan yapılan açıklamada "Yönetim kurulunda görev yaptığı müddetçe ve görevi sona ermesinden 90 gün sonrasına kadar Elon Musk kişisel ya da grup olarak şirket hisselerinin yüzde 14.9’undan fazlasına sahip olamaz" denildi.

YÜZDE 9.2’SİNİ ALDI

Musk, Twitter’ın yüzde 9.2’sine denk gelen 73.5 milyon adet payı 2.8 milyar dolar bedelle aldı. Satın alma ile birlikte hissede sert yükseliş yaşanırken fiyat da hisse başına 50 dolara yaklaştı. Dün yüzde 25’in üzerinde primli seyreden Twitter için Musk yeni bir tartışmayı da ortaya attı.


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