CFO'dan gelen bir mail, online toplantı ve kayıp 25 milyon dolar! Genel merkezi arayınca gerçek ortaya çıktı | Teknoloji Haberleri

Hong Kong merkezli bir şirketin çalışanına, firmanın finans müdüründen bir hesaba 25 milyon dolar aktarılması talimatı verildi. Bu mailin dolandırıcılık olabileceğini düşünen şirket çalışanı, müdürü ile video konferans görüşmesi istedi. Konferansta finans müdürünü ve iş arkadaşlarını gören çalışan, parayı istenilen hesaba aktardı. Ancak konferansa katılan finans müdürü ve diğer çalışanların görüntüsünün deepfake teknolojisi ile dolandırıcılar tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



İnsanların yüzlerini, mimiklerini ve seslerini taklit ederek dijital sahte yüzler oluşturmaya yarayan deepfake teknolojisi, dolandırıcılar tarafından yaygın bir şekilde kullanılır hale geldi. Bunun son örneği de Hong Kong'ta yaşandı. Hong Kong'da dolandırıcılar deepfake teknolojisini kullanarak bir şirketten tam 25 milyon dolar çaldı. Polis hırsızların şirketin CFO'sunu (finans müdürü) taklit ettikleri ortaya çıktı.



Hong Kong'da bulunan bir şirketteki görevli, şirketin İngiltere'deki merkezinde bulunan finans müdüründen bir mail aldı. Mailde belirtilen hesaba 25 milyon dolar aktarılması gerektiği yazılıyordu. Şirket çalışanı bu e-postadan şüphelendi ve finans müdüründen görüşme talep etti. Oluşturulan video konferansa finans müdürü ve iş arkadaşları katılınca parayı göndermesi istenen görevlinin tüm şüpheleri ortadan kalktı ve istenilen işlemi gerçekleştirdi.

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VİDEODAKİ HERKES SAHTE ÇIKTI

Ancak daha sonra çalışanın genel merkezle iletişime geçmesiyle bunun bir dolandırıcılık olduğu anlaşıldı. Kötü niyetli kişiler video konferans için dijital ortamda çalışanın müdürü ile iş arkadaşlarının yüzünü ve sesini taklit etmişlerdi. Hong Kong polis merkezinden kıdemli memur Baron Chan Shun-ching "Video konferansta herkesin sahte olduğu ortaya çıktı" dedi.

Hong Kong polisi olayla ilgili yapılan operasyonda 6 kişinin tutuklanıdğını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı kimlik kartları ele geçirildi. Polis bu kimlik kartları kullanılarak deepfake yüzler oluşturulduğu ve bu kimlik kartlarıyla kredi kartı başvuruları yapıldığı ifade edildi.

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TAYLOR SWIFT DE DEEPFAKE KURBANI

Deepfake ile oluşturulan videolar birçok kişiye zarar veriyor. Geçtiğimiz ay ünlü ABD'li pop yıldızı Taylor Swift'in deepfake teknolojisi ile oluşturulan müstehçen görüntüleri yayınlanmıştı. Bu sahte video internetten kaldırılmadan önce on milyonlarca kişi tarafından tıklanmıştı.

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