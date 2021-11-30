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Dev şirketin CEO'su istifaya hazırlanıyor

30.11.2021 - 09:27
Dev şirketin CEO'su istifaya hazırlanıyor | Teknoloji Haberleri

CNBC'nin haberinde yer alan bilgiye göre Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etmeye hazırlanıyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etmeye hazırlanıyor. Dorsey şu anda sadece Twitter'da değil aynı zamanda dijital ödeme şirketi Square'in de CEO'su olarak görevini sürdürüyor.

Twitter paydaşı Elliott Management, yatırım firması şirket yönetimiyle bir anlaşmaya varmadan önce 2020'de Jack Dorsey'i CEO olarak değiştirmeye çalışmıştı.

GELİRİNİ EN AZ İKİYE KATLAMAYI HEDEFLİYOR

Jack Dorsey'in yerine kimin geçeceği henüz belli değil. Bir sonraki CEO'yu bekleyen tablo ise biraz zorlu.

Twitter bu yılın başlarında 2023'ün sonuna kadar 315 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşmayı ve yıllık gelirini en az ikiye katlamayı hedeflediğini açıklamıştı. Yeni CEO'dan da hedeflere ulaşması beklenecek.

HİSSELERİ ARTTI

Açılış öncesi işlemlerde şirketin hisselerinde artış kaydedilirken Twitter, CNBC'nin yorum talebine ise yanıt vermedi.


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