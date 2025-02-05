Çin'den karşı hamle

Haberin Devamı

Çin'in antitröst gözlemcisi, ülkenin ABD ile ticaret savaşında başka bir parlama noktası olma riski taşıyan Pekin'in daha geniş bir girişiminin bir parçası olarak Apple Inc. politikaları ve uygulama geliştiricilerinden aldığı ücretlerle ilgili potansiyel bir soruşturma için zemin hazırlıyor.

Konuya aşina kişilerin Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin Apple'ın uygulama içi harcamalardan %30'a varan bir kesinti almayı ve harici ödeme hizmetlerini ve mağazalarını yasaklamayı içeren politikalarını incelediğini söyledi. Ajans yetkililerinin geçen yıldan bu yana Apple yöneticileri ve uygulama geliştiricileri ile görüştüğünü söyleyen ve hassas hamleler hakkında konuşmak için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, görüşmelerin Apple ile Tencent Holdings Ltd. ve ByteDance Ltd. gibi geliştiriciler arasında iOS mağaza politikaları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlıklardan kaynaklandığını ve bunun ABD şirketi ile dünya çapındaki düzenleyiciler arasında bir gerilim kaynağı olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Pekin 2024'ten bu yana Nvidia Corp. ve son olarak Alphabet Inc.'in Google'ı gibi ABD'li teknoloji firmalarının uygulamalarını hedef alırken, mevcut görüşmelerin iyi gitmesi halinde düzenleyiciler Apple'a karşı resmi olarak harekete geçmeyebilir.