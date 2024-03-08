Çin'den 27 milyar dolarlık dev çip fonu | Teknoloji Haberleri

Çin, bugüne kadarki en büyük çip fonu için 27 milyar dolardan fazla para topluyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çin'in Ulusal Entegre Devre Endüstrisi Yatırım Fonu, yerel yönetimler ve devlet işletmelerinden, büyük bir yatırım fonunun üçüncü aracı için 200 milyar yuandan (27,8 milyar dolar) fazla bir sermaye havuzu oluşturuyor. Bloomberg'in haberine göre, devlet destekli bu şirket 'büyük fon' olarak da biliniyor. Fon, ABD'nin Çin üzerindeki çip kısıtlamalarının arttığı bir dönemde faaliyete geçmesiyle göze çarpıyor. ABD, Çin'e yönelik çip ve çip yapımında kullanılan makinelerin ihracatına kısıtlamalar getirmişti. Çin'in Japonya, Almanya ve Güney Kore'nin yanı sıra Hollanda'dan gelişmiş aletler ithal ettiği biliniyordu.

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AMAÇ BATIYA OLAN BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK

ABD'nin bu kısıtlamaları, çip yapımı için Batılı ülkelerin teknolojisine bağımlı olan Çin'in teknoloji devleri Huawei Technologie ve ortağı Semiconductor Manufacturing International'ı zora sokmuştu. Çin, toplanan bu fon ile çip üretiminde diğer ülkelere olan bağımlılığından kurtulmayı amaçlıyor. Birçok sektörde kullanılan ve hızla yayılan yapay zeka teknolojisi için yüksek hızlı ve gelişmiş bilgisayar işlemcileri gerekiyor.

Pekin yönetimi, Devlet Başkanı Xi Jinping'in "tüm ulus" yaklaşımının önemli bir unsuru olan büyük projeler için ülke çapında değerli sermayeyi bir araya getirmeye uğraşıyor. Şanghay ve diğer şehirlerin hükümetleri ile China Chengtong Holdings Group ve State Development and Investment gibi şirketler üçüncü aşama fona milyarlarca yuan taahhüt etmek isteyen yatırımcılar arasında yer alıyor. Bu fon, anlaşma kaynaklarını ve yatırım stratejilerini çeşitlendirmek için "fonların fonu" olarak adlandırılan bir yapı altında diğer genel ortaklar tarafından yönetilen üç ila dört sermaye havuzunun finanse edilmesine yardımcı olacak.

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