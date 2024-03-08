  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • BDDK'dan bankalar için yüzde 15'lik temettü kararı
‹ Önceki Haber Bakan Uraloğlu güzergahı açıkladı! Karadeniz'e hızlı tren geliyor Bakan Uraloğlu güzergahı açıkladı! Karadeniz'e hızlı tren geliyor Sonraki Haber › Çin'den 27 milyar dolarlık dev çip fonu Çin'den 27 milyar dolarlık dev çip fonu

BDDK'dan bankalar için yüzde 15'lik temettü kararı

08.03.2024 - 14:54 | Son Güncelleme :
BDDK'dan bankalar için yüzde 15'lik temettü kararı | Ekonomi Haberleri

BDDK, bankaların 2023 gelirlerinin yüzde 15'ini temettü olarak dağıtmasına izin verdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarının 2023 net gelirlerinin yüzde 15'ini nakit temettü olarak ödemelerine izin verdi. Bloomberg'de yer alan habere göre karar sonrası bankacılık endeksi İstanbul'da yüzde 2,1 artışla 9.911,3 puana yükseldi ve iki günlük kazancını yüzde 7,3'e çıkardı. Türk bankalarının net gelirleri 2023'te rekor bir artışlar 620,5 milyar liraya (19,4 milyar dolar) yükselmişti. BDDK bu kararla üst üste ikinci yıl da bankaların gelirlerinin yüzde 15'ini temettü olarak dağıtmaya izin vermiş oldu. 

Haberin Devamı

Şirketlrin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay dağıtımına temettü adı veriliyor. Borsada işlem gören şirketlerde temettü nakit veya hisse senedi şeklinde dağıtılabiliyor. Nakit olarak ortaklara ödenen temettülerin yanında bedelsiz sermaye artırımı karşılığında senet olarak da temettü veriliyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.157 Değişim: 1,14% Hacim : 100.698 Mio.TL Son veri saati : 16:52
Düşük 9.024 08.03.2024 Yüksek 9.167
Açılış: 9.084
31,9618 Değişim: 0,45%
Düşük 31,7696 08.03.2024 Yüksek 32,0222
Açılış: 31,8177
35,0823 Değişim: 0,24%
Düşük 34,6579 08.03.2024 Yüksek 35,2099
Açılış: 34,9992
2.234,51 Değişim: 1,24%
Düşük 2.204,96 08.03.2024 Yüksek 2.246,03
Açılış: 2.207,12
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.