BDDK'dan bankalar için yüzde 15'lik temettü kararı | Ekonomi Haberleri

BDDK, bankaların 2023 gelirlerinin yüzde 15'ini temettü olarak dağıtmasına izin verdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarının 2023 net gelirlerinin yüzde 15'ini nakit temettü olarak ödemelerine izin verdi. Bloomberg'de yer alan habere göre karar sonrası bankacılık endeksi İstanbul'da yüzde 2,1 artışla 9.911,3 puana yükseldi ve iki günlük kazancını yüzde 7,3'e çıkardı. Türk bankalarının net gelirleri 2023'te rekor bir artışlar 620,5 milyar liraya (19,4 milyar dolar) yükselmişti. BDDK bu kararla üst üste ikinci yıl da bankaların gelirlerinin yüzde 15'ini temettü olarak dağıtmaya izin vermiş oldu.

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Şirketlrin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay dağıtımına temettü adı veriliyor. Borsada işlem gören şirketlerde temettü nakit veya hisse senedi şeklinde dağıtılabiliyor. Nakit olarak ortaklara ödenen temettülerin yanında bedelsiz sermaye artırımı karşılığında senet olarak da temettü veriliyor.

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