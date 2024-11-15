BYD yeni otomobillerinin fiyatlarını açıkladı

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BYD, Türkiye’deki büyümesini hızlandırmak için yeni araçlarını satışa koydu. Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak için harekete geçen BYD Türkiye, ilk etapta dört yeni modelini satışa sundu. BYD ATTO 3, SEAL U DM-i, DOLPHIN ve SEAL U EV Kasım ayında satış listelerinde yer alacak. Aralık ayında E segmenti amiral gemisi sedan HAN ve D sedan SEAL modelleri satışa çıkacak ve böylece 6 model satışa çıkmış olacak.

Donanım seviyesine yeni özellikler eklenen BYD ATTO 3, 1.490.000 TL fiyatla satışa sunulurken; 1.080 kilometre menzile sahip şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i 1.850.000 TL fiyatla plazalarda yerini aldı. Bununla birlikte tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV 1.790.000 TL fiyatla, elektrikli DOLPHIN ise 1.280.000 TL fiyatla satılacak.

"BYD TÜRKİYE OLARAK YENİ BİR DÖNEME ADIM ATIYORUZ"



BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun "Otomotiv sektörü büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu değişime yön veren ve öncülük eden markalardan biri olan BYD’nin, bugün Türkiye’deki yeni döneminin ilk günü. BYD Türkiye olarak, hedefimiz ürün çeşitliliğimizi artırarak, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesi sunmak. Kasım ayı bitmeden BYD ATTO 3 ve BYD SEAL U DM-i modellerimizin ilk teslimatlarını yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yine Kasım ayı içerisinde BYD DOLPHIN ve BYD SEAL U EV modelleri ürün gamına eklenecek. Aralık ayında ise BYD SEAL ve BYD HAN modellerinin satışını başlatacağız. Böylece showroomlarımızda, 4 yeni modelimizle toplamda 6 modeli müşterilerimizle buluşturacağız. Önümüzdeki yılla birlikte BYD’nin büyümesi hız kazanacak. Böylece, üç yıl içerisinde binek otomobil pazarında en çok satış yapan ilk üç markadan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

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1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAK

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırıma yönelik imzalanan anlaşma kapsamında, firmanın, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.